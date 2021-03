Praskli mu nervy, senior počas lockdownu zaškrtil manželku († 67): Prekvapivý verdikt súdu

Zabil manželku a zavolal na políciu, aby sa priznal. Súd vyniesol prekvapivý verdikt v prípade dôchodcu, ktorý minulý rok uškrtil manželku.

Päť dní po prvom vyhlásení lockdownu vo Veľkej Británii došlo v rodinnom dome k hrozivému činu. Ráno 28.marca 2020 vyhasol Ruth Williamsovej († 67). Zabil ju manžel Anthony. Po 46-rokoch manželstva uškrtil svoju ženu počas hádky, píše portál The Sun. Prípad bol prvou nahlásenou vraždou počas lockdownu.

Anthony sa k hroznému činu okamžite priznal. Po uškrtení manželky odišiel do domu susedov a povedal im, aby zavolali políciu. "Je mŕtva. Zabil som ju. Pohádali sme sa a ja som ju uškrtil. Musíte hneď prísť," povedal muž polícii. Ruth našli muži zákona schúlenú s kľúčmi v rukách. Snažila sa pred manželom utiecť. Podľa súdneho lekára bolo príčinou smrti uškrtenie. Nevylúčil ani použitie opasku od župana, ktorý sa našiel v dome.

Policajti previezli muža na stanicu, kde im povedal, že Ruth nechcel zavraždiť. "Nebol som to ja. Neublížil by som ani muche. Neviem, čo sa so mnou stalo," povedal na policajnej stanici. Svoj čin oľutoval a ospravedlňoval sa. "Praskli mi nervy."

Prípad sa teraz dostal pred súd. Anthony uviedol, že v období pred útokom nedokázal spať pre triviálne obavy. Bál sa , že mu dôjdu peniaze a nebude môcť ísť do banky, aby si vybral ďalšie. Už skôr trpel depresiou a pandémia mala zhoršiť jeho psychický stav. Počas procesu prehovorili o mužovom rozpoložení počas útoku aj dvaja psychológovia. Doktorka Alison Wittová potvrdila, že tvrdé opatrenia zhoršili jeho úzkosť a depresívne stavy. Avšak psychológ Damian Gamble mal iný názor. Podľa neho sa Antony z depresie nikdy neliečil. "Vedel, čo v tom čase robí," vyhlásil na súde.

Slová o zvláštnom správaní otca potvrdila aj dcéra Emma (40). "Otec neustále sledoval správy o pandémii a veril, že nikto už nikdy neopustí svoj dom." Súd napokon uveril slovám dôchodcu, že kvôli pandémii mu praskli nervy a zbavil ho zodpovednosti za vraždu svojej manželky.