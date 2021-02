Svetový pohár v Jasnej sa vynašiel: Zaplnené tribúny nahradí unikátne štúdio

Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien v Jasnej (6. - 7. marca) bude síce bez divákov, ale fanúšikovia nemusia zostať "úplne mimo trať."

Organizačný výbor ich chce vtiahnuť do deja atraktívnou formou - s využitím moderných technológií a sociálnych sietí. Publikum privíta v Štúdiu Jasná, ktoré bude celý týždeň na webových stránkach a oficiálnom profile na facebooku prinášať bohatý program a sprostredkuje tak atmosféru zo zákulisia najväčšej športovej udalosti na Slovensku roku 2021. Dejisko šampionátu si bude môcť verejnosť pozrieť na web stránke www.worldcupjasna.sk a na FCB profile Ski World Cup Jasná.

Týždeň pred pretekmi bude na webe a facebooku prebiehať vysielanie s bohatým programom. “Pred piatimi rokmi počas pretekov Svetového pohára sme mali v Jasnej denne okolo 17-tisíc fanúšikov. Nakoľko pre pandémiu koronavírusu ostanú zrejme brány areálu pre divákov zatvorené, rozhodli sme sa hľadať iné riešenia, ako „sveťák“ priblížiť fanúšikom,“ vysvetlil zámer Štúdia Jasná predseda organizačného výboru Audi FIS Svetového pohára v Jasnej Matej Hulej.

„Situáciu s fanúšikmi priamo pri trati vzhľadom k epidemiologickej situácii nevieme ovplyvniť, tak sme si povedali - keď nemôžu fanúšikovia k nám do areálu, pôjdeme my za nimi domov. Jasná je známa svojim bohatým programom aj mimo zjazdoviek, preto sme si povedali, že ani v čase covidu nemôžeme ostať našej povesti nič dlžní,” vysvetľuje marketingová manažérka SP Jana Tužinská.

„Povzbudzujeme fanúšikov, aby nám pozitívnu energiu posielali cez obrazovky priamo z ich obývačiek. Dnešný svet moderných technológií nám umožňuje rôzne formy prezentácie, tak sme špeciálne pre naše preteky vymysleli unikátne Štúdio Jasná. Ide o denné polhodinové vysielanie bohaté na informácie a program na našich sociálnych sieťach a webovej stránke. Verím, že sa fanúšikom bude páčiť a sledovanosť bude vysoká,” doplnila PR manažérka SP Michaela Grendelová.

Mimoriadne atraktívny je zoznam osobností, zapojených do výnimočného projektu - najlepšie svetové pretekárky bude spovedať bývalá skvelá slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová a spomedzi aktívnych domácich pretekárov v štúdiu sa zastavia na rozhovor bratia Žampovci. Chýbať nebudú ani speváčky Andrea Bučko a Dominika Kavaschová, ktoré svoj úspešný hit “Neviditeľná žena” pretvorili do lyžiarskeho módu ako ódu na Petru Vlhovú. Mimochodom, kým najlepšia slovenská športovkyňa súčasnosti bude na svahu bojovať o ďalšie dôležité body do hodnotenia Svetového pohára, do štúdia počas týždňa určite zavítajú aj členovia jej fanklubu.