Medvedev cez Rubľova do semifinále, diváci sa v Melbourne vrátia na tribúny

Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do semifinále grandslamového Australian Open. V stredajšom štvrťfinále dvojhry zdolal ako štvrtý nasadený svojho krajana Andreja Rubľova 7:5, 6:3, 6:2.

O finále zabojuje proti úspešnému z duelu Stefanos Tsitsipas - Rafael Nadal.

Prvý set bol ešte vyrovnaný, obaja si držali svoje podanie až do šiestej hry, keď zaváhal Rubľov a jeho súper sa dostal do vedenia 4:2, potom však zahaproval servis aj jemu a Rubľov sa dostal späť do hry. Za stavu 5:6 mal však opäť slabšiu chvíľku a pri vlastnom podaní neuhral ani fifitín. V druhej časti hry držala turnajová sedmička krok iba do polovice setu, potom za stavu 4:3 Medvedev brejkol súpera a bez ťažkostí zvýšil stav zápasu na 2:0. V záverečnom dejstve už Rubľov prakticky nevzdoroval, predviedol iba päť víťazných úderov v porovnaní s jedenástimi Medvedevovými. Ten si vypracoval pohodlný náskok 4:0, ktorý mu napokon zabezpečil postup medzi najlepších štyroch.

"Nebolo to zase také ľahké. Mali sme niekoľko parádnych výmen, po ktorých sme sa zadýchali. Vlastne, myslím si, že som jeden z prvých hráčov, ktorým sa podarilo unaviť Andreja, a to ma mimoriadne teší," povedal podľa agentúry AP Medvedev po zápase so svojím kamarátom. V grandslamovom semifinále sa predstaví po tretí raz v kariére. To sa uskutoční vo štvrtok aj za diváckej účasti, keď úrady povolili 50-percentnú naplnenosť kapacity arény Roda Lavera po tom, ako v krajine zmiernili lockdown.

Štvrťfinále - dvojhra mužov:

Daniil Medvedev (Rus.-4) - Andrej Rubľov (Rus.-7) 7:5, 6:3, 6:2.

Návrat divákov

Diváci sa vrátia do hľadiska na tenisovom grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne vo štvrtok. Vtedy sa skončí päťdňový lockdown, ktorý vyhlásil premiér štátu Victoria Daniel Andrews, aby sa zabránilo šíreniu novej britskej mutácie koronavírusu.

Melbourne Park mohli od začiatku turnaja zaplniť fanúšikovia do jednej tretiny kapacity, prísť tak mohlo 30.000 divákov. Od soboty sa však hralo pred prázdnymi tribúnami. Nové prípady koronavírusu v Melbourne nezačali pribúdať a premiér Andrews v stredu na tlačovej konferencii podľa DPA potvrdil, že lockdown sa ukončí podľa plánu.

Riaditeľ turnaja Craig Tiley vo štvrtok potvrdil, že na centrálny kurt Roda Lavera umožnia vstup 7500 divákom. Aréna sa tak bude môcť zaplniť z 50% svojej kapacity. "Tešíme sa na návrat fanúšikov. Podujatie ukončíme bezpečne a na úrovni," zverejnil Tiley v stanovisku podľa AFP.