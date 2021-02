Miroslav Kollár oznámil koniec vo vládnej koalícii, vystupuje aj z klubu Za ľudí: Končím s Igorom!

Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár končí vo vládnej koalícii a vystupuje z poslaneckého klubu Za ľudí.

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a primátor Hlohovca to oznámil vo svojom profile na sociálnej sieti.

V ňom ako hlavný dôvod svojho odchodu označil spôsob riadenia, akým predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) bojuje s pandémiou koronavírusu. Práve ten považuje Kollár za hlavnú príčinu, prečo je dnes Slovensko krajinou s najvyššou úmrtnosťou na ochorenie COVID-19 na svete.

"Opatrenia, ktoré prijíma vláda, nefungujú. Ale sebareflexia neprichádza žiadna. Mesiace sa snažím na chyby v manažmente pandémie upozorňovať. Ako poslanec tejto vládnej koalície a zároveň ako človek zdola, z praxe. Najprv interne, ale keď sa nič nedeje, kričím nahlas. Márne. V čase zúriacej pandémie koaličná rada namiesto COVIDu riešila „zobrané spisy“ mediálnych či fejsbúkových útokov na vládu. Jasné, že som v tejto absurdnej buchli premiantom. 21-krát som vraj zhrešil.

Nechcem byť lídrom v nadávaní na vlastnú vládu. Chcem, aby vláda konala tak, aby zbytočne nezomierali ľudia. Míňame miliardy, ohýbame ústavu, v obmedzovaní základných práv ideme na hranu. A výsledok? Sme najhorší na svete," vyjadril sa na sociálnej sieti.

Podľa primátora sú mestá a obce momentálne na pokraji svojich síl, no nevidia, že to, čo robia, má nejaký zmysel. Podľa Kollára preto musí vláda zásadným spôsobom zmeniť manažovanie pandémie tak, aby jej kroky mali zmysel a na Slovensku nezomieralo toľko ľudí na ochorenie COVID-19. Vládnutie Igora Matoviča označil za nekompetentné.

"V každej demokratickej európskej krajine by v takejto situácii mal odstúpiť minimálne minister zdravotníctva. A v našom konkrétnom prípade by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť aj premiér Igor Matovič," poznamenal. Premiér podľa neho nesie hlavnú politickú i osobnú zodpovednosť za podobu opatrení, ich nekoncepčnosť, nedôslednosť, zlé načasovanie, chaos, nedôveru verejnosti v opatrenia a "za absurdnú zamilovanosť do celoplošného testovania".

Oddnes už preto nie je poslancom vládnej koalície vedenej Igorom Matovičom. Keďže nechce týmto osobným postojom komplikovať pozíciu strany Za ľudí v koalícii, vystupuje aj z poslaneckého klubu tejto strany. "Som naďalej pripravený v parlamente podporiť všetky dobré legislatívne návrhy opreté o programové vyhlásenie vlády, za ktoré som sám hlasoval," píše a dodáva: "Starý ani nový Smer nie sú alternatívou ani riešením dnešnej ťažkej situácie. Nie je ním však ani pokračovanie výkonu funkcie premiéra Igorom Matovičom v podobe, v akej ju doteraz predvádzal."

Vládna koalícia odchodom Kollára nepríde o väčšinu v parlamente. Doteraz mala v pléne 95 poslancov, ostane jej 94. Naďalej tak bude mať aj ústavnú väčšinu. OĽANO má 53 poslancov, Sme rodina 17, SaS 13 a Za ľudí 11. Kollár bol doteraz členom predsedníctva Za ľudí, v lete kandidoval za predsedu.