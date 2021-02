SHMÚ upozorňuje na poľadovicu: Výstrahy platia pre väčšinu územia

Poľadovica hrozí v stredu na väčšine územia Slovenska.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pre celé západné, stredné aj časť východného Slovenska. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Výstrahy predbežne platia do stredy do 10.00 h, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji až do štvrtka (18. 2.).

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.

Meteorológovia vydali tiež výstrahu pred vetrom na horách, platí pre väčšinu okresov Žilinského a časť Banskobystrického kraja. Na horách nad približne 1500 metrov nad morom sa miestami očakáva výskyt vetra s rýchlosťou 30 až 37 metrov za sekundu.