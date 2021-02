Mbappe hetrikom zostrelil Barcelonu, FC Liverpool si poradil s Lipskom

Futbalisti Paríža St. Germain vstúpili do vyraďovacej fázy Ligy majstrov 2020/2021 vysokým víťazstvom 4:1 na ihrisku FC Barcelona.

Skóre úvodného stretnutia osemfinále otvoril v 27. minúte z jedenástky Lionel Messi, finalista uplynulého ročníka súťaže otočil skóre vďaka hetriku Kyliana Mbappeho. Do streleckej listiny sa v drese hostí zapísal aj Moise Kean.

V druhom utorňajšom zápase zvíťazil FC Liverpool nad RB Lipsko 2:0. Hralo sa v Budapešti, Európska futbalová únia (UEFA) vybrala maďarskú metropolu ako "domáce" prostredie pre bundesligistu vzhľadom na aktuálne reštrikcie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Odvety v Parku princov, resp. na Anfielde sú na programe 10. marca.

PSG nastúpil na Camp Nou bez dvojice zranených ofenzívnych ťahúňov Neymara a Di Mariu, Barcelone chýbali z rovnakých príčin Coutinho, Fati a Sergi Roberto. Hostia zvolili vyčkávaciu taktiku a ani hráči katalánskeho giganta sa v úvode nikam neponáhľali. V 14. minúte sa v prvej príležitosti ocitol Griezmann, nabehol si na kolmicu do súperovej šestnástky, Navas mu však zmenšil strelecký uhol a nepustil loptu za svoj chrbát. Hostia pohrozili Icardim, ale jeho pokus nebol dostatočne razantný.

V 28. minúte de Jong spadol v šestnástke hostí po súboji s Kurzawom, rozhodca ukázal na biely bod a jeho prísny "penaltový" verdikt potvrdil aj VAR. Messi z jedenástky nekompromisne zavesil, dlho sa však so spoluhráčmi z vedenia netešil. Parížania o štyri minúty vymysleli rýchlu akciu po osi Verratti - Kurzawa, krajný bek PSG loptu rýchlo priťukol Mbappemu, ten si cez Lengleta vylepšil palebnú pozíciu a zblízka nedal ter Stegenovi šancu - 1:1.

Rušný futbal pokračoval. Kurzawa si s Mbappem vzápätí vymenili pozície, jeho krížny pokus ter Stegen vyrazil končekmi prstov na roh. Na opačnej strane sa v podobnej pozícii ocitol Griezmann, tesne minul ľavú žrď. PSG vstúpil do druhého polčasu tlakom. Mbappe si užíval voľný priestor, v 47. minúte namieril tesne vedľa žrde, o tri minúty neskôr ter Stegen musel zakročiť proti tečovanému pokusu Keana. Domáca defenzíva nemala svoj deň a Parížania to náležite využili. V 65. minúte Pique neodvrátil center Florenziho a Mbappe z druhej vlny poslal loptu do odkrytej časti bránky - 1:2.

Útočník hostí mohol o malú chvíľu skompletizovať hetrik, radosť mu prekazil ter Stegen. S chuťou hrajúci hostia súpera vôbec nešetrili, Paredes z priameho kopu zakrútil loptu na zadnú žrď a úplne voľný Kean zvýšil už na 3:1. Zo strany PSG to ešte nebolo všetko. Mbappe napokon v 85. minúte zavŕšil hetrik, keď technickou strelou zakončil brejk troch proti dvom - 1:4. Paríž aj jeho zásluhou pôjde do odvety s luxusným náskokom.

Duel Lipska s Liverpoolom priniesol mikrosúboj dvoch nemeckých trénerov. Proti sebe stáli 33-ročný Julian Nagelsmann a jeho o 20 rokov starší náprotivok na lavičke anglického tímu Jürgen Klopp, ktorý doviedol Liverpool k triumfu v LM v roku 2019. Lipsko mohol poslať do vedenia už v 5. minúte Olmo, jeho hlavičku po centri Angelina zastavila žrď. Na opačnej strane sa po štvrťhodine vyznamenal domáci brankár Gulácsi, ktorý pokus Salaha zlikvidoval ramenom.

Liverpool postupne začal preberať iniciatívu, šanca Maneho sa neujala a gól po Firminovej hlavičke rozhodca neuznal, keďže lopta predtým pri centri prešla bránkovú čiaru. Lipsko mohlo udrieť krátko po prestávke, pokus Nkunkua však zneškodnil pohotový Alisson. V 53. minúte zahrmelo na druhej strane ihriska, Salah zachytil zlú rozohrávku domáceho kapitána Sabitzera a sólový únik zakončil strelou do protipohybu Gulácsiho - 0:1.

O päť minút už "The Reds" viedli dvojgólovým rozdielom. Po ďalšej hrubej individuálnej chybe, tentoraz v podaní Mukieleho, nepohrdol tutovkou Mane - 0:2. Domácich mohol vrátiť do hry dvakrát Angelino, ani v jednej šanci však neuspel.

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov 2020/2021:

FC Barcelona - Paríž St. Germain 1:4 (1:1)

Góly: 27. Messi (z 11 m) - 32., 65. a 85. Mbappe, 70. Kean. Rozhodoval: Kuipers (Hol.), ŽK: Gueye (PSG)

Barcelona: ter Stegen - Dest (71. Mingueza), Pique (79. Puig), Lenglet, Alba - de Jong, Busquets (79. Pjanič), Pedri (79. Trincao) - Griezmann (85. Braithwaite), Messi, Dembele

PSG: Navas - Florenzi (89. Kehrer), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye (46. Herrera) - Kean (85. Danilo), Verratti (73. Draxler), Mbappe - Icardi

RB Lipsko - FC Liverpool 0:2 (0:0) - hralo sa v Budapešti

Góly: 53. Salah, 58. Mane. Rozhodoval: Vinčič (Slov.), ŽK: Haidara, Mukiele, Nkunku, Angelino, Olmo - Kabak, Henderson

Lipsko: Gulácsi - Mukiele (64. Orbán), Klostermann, Upamecano, Angelino - Sabitzer, Haidara (64. Poulsen), Kampl (73. Hee-Chan) - Nkunku, Olmo, Adams

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Thiago Alcantara (72. Oxlade-Chamberlain), Wijnaldum, Jones - Salah (90. Williams), Firmino (72. Shaqiri), Mane