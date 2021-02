Budú bojkotovať sezónu? Djokovič a ďalší hráči sa búria: Nie je to normálne!

Novak Djokovič (33) podrobil kritike 14-dňovú karanténu pred grandslamovým turnajom Australian Open.

Srbský tenista si myslí, že lepším riešením by boli "bubliny" ako v zámorskej basketbalovej NBA. Djokovič je jedným z hráčov, ktorých v Melbourne trápia zdravotné problémy. Osemnásobný víťaz Australian Open utrpel v stretnutí 3. kola proti Američanovi Taylorovi Fritzovi svalové zranenie. Po zápase prezradil, že to bolo to najhoršie, s čím sa musel doteraz na grandslamovom turnaji vyrovnať.

"To, čo vidíme, nie je v poriadku. Samozrejme, že aj mentálne, emocionálne, ale aj fyzicky to nie je normálne. Nie je to niečo, na čo sme zvyknutí. Teraz tu máme zraneného Mattea Berrettiniho, Rafa Nadal má zranený chrbát, ja a Sascha Zverev sa trápime, to isté Grigor Dimitrov. Myslím, že to súvisí s podmienkami, s ktorými sa musíme vyrovnávať,"citovala slová 33-ročného Djokoviča agentúra AFP.

Pandémia skrátila minulú sezónu o päť mesiacov a aj v roku 2021 zostáva hlavným problémom športu. "Dúfame, že je to dočasné. Hovoril som s mnohými hráčmi a väčšina nechce pokračovať v sezóne, pokiaľ bude musieť pred turnajom do karantény. Nie je to dobré pre hráčov a ich pohodu," dodal líder svetového rebríčka ATP.

Podľa Djokoviča by bola možnosť vybrať jedno miesto, na ktorom by sa odohrávali všetky turnaje sezóny. "Na jednom povrchu, na jednom mieste. Musíme to však prediskutovať, pretože, úprimne, neviem či by to fungovalo. Musíme byť realistickí. Tu v Austrálii je ďaleko lepšia situácia ako vo väčšine európskych krajín, ktoré majú prísne opatrenia. Neviem, ako to vyriešime. Musíme byť však rýchly, pretože sezóna už začala," dodal.