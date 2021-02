Žena opustila manžela kvôli mužovi, ktorého stretla v online hre: Nečakaný zvrat

Lásku možno nájsť kdekoľvek. Aj v online hre. Presne to sa stalo vydatej Kelly Sexton (41) z britského Kentu.

Ako píše The Sun, zadaná 41-ročná žena spoznala ďalšieho osudového muža cez virtuálny svet. Vďaka hre Second Life sa zblížila s Nickom Von Astenom (30) z amerického Wisconsinu, ktorý sa na tejto platforme vydával za pole dance tanečníka. Netrvalo to príliš dlho a svojmu skutočnému manželovi zlomila srdce. Kelly požiadala o rozvod.

Kelly a Nick sa v hre zobrali a vychovávali spoločne jedno dieťa. Žena je v skutočnosti matkou štyroch ratolestí a do virtuálneho sveta uteká kvôli chorobe. Trpí fibromyalgiou, kvôli ktorej je prácenechopná. Práve platforma Second Life a nový nápadník ju priviedli k úplne iným myšlienkam. "Je to ako z rozprávky - stretnúť niekoho vzdialeného 4000 míľ a mať tak silné spojenie. Keď som ho prvýkrát videla, mala som pocit, ako by moja duša našla svojho druha - môj chýbajúci kúsok. Je to dokonalý príbeh s dokonalým koncom," povedala otvorene Kelly.

Spočiatku bola ale voči Nickovi nedôverčivá. Bála sa, že ju ťahá za nos, prípadne, že sa vydáva za niekoho iného. Časom sa mu však začala otvárať a zistila množstvo vecí. Hoci bola naživo šťastne vydatá, rozhodla sa, že Nick bude jej online priateľ. "Nebola som zamilovaná do môjho manžela a nie je tomu tak už roky. Potom som si uvedomila, že žijem život, v ktorom sa cítim byť uväznená, a preto som vždy hrala," vysvetlila Kelly.

S Nickom komunikovala aj 20 hodín denne a už viac ako po týždni si vyznali lásku bez toho, aby vedeli, ako obaja vyzerajú. Neskôr spolu začali volávať cez videochat a došlo aj na osobné stretnutia. Diaľka a veľký vekový rozdiel tu nehrali dôležitú rolu, zamilovali sa. Nick sa v marci 2018 spoznal aj s jej deťmi a mesiac na to ju požiadal o ruku. Prsteň sa navyše podobal na ten, ktorý používali v hre. Zobrali sa 30. decembra a odvtedy spolu žijú v Británii.