Exministerka Andrea Kalavská drsne naložila Krajčímu: Nemá tam čo robiť!

Brutálna kritika! Bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská skritizovala súčasného ministra Mareka Krajčího,

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Andrea Kalavská po odchode z ministerstva zdravotníctva pracuje na internom oddelení Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Svoj názor na pandémiu poskytla portálu ereport.sk a kritikou rozhodne nešetrila. „Teraz sme vyšli z covidového oddelenia, robili sme vizitu a je to strašné. Vo veľkom nám tu zomierajú ľudia. To sú katastrofálne ľudské osudy a my sa na to pozeráme. My ako prvá línia robíme čo môžeme a vláda čo robí?” začala zostra Kalavská.

Nasledovala kritika ministra zdravotníctva Mareka Krajčího . Úprimne vám poviem, som veľmi nahnevaná na súčasnú vládu, na pána ministra. Toto je katastrofa a už teraz je neskoro odstúpiť a už tam nemá ten pán čo robiť,” vyhlásila.

Kalavská tvrdí, že minister nezvláda manažovanie pandémie a má pre neho prísny odkaz. „Radím mu, aby odstúpil, pretože táto funkcia ho presahuje a nezvláda riadiť rezort. Čo už je viac, ako keď sú Slováci prví v strieške úmrtnosti na svete? Čo môže byť väčší dôvod, aby odstúpil!” povedala rázne.

Dodáva, že na Slovensku sa situácia tak skoro nezlepší. Jediným východiskom celej situácie je podľa Kalavskej mimoriadne prísny lockdown aspoň na tri týždne.