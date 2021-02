Stretli ste na diaľnici sypače? Toto rozhodne neskúšajte! Veľa vodičov na to zabúda

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) prosí motoristov, aby rešpektovali svetelnú signalizáciu sypačov a nepredbiehali ich vtedy, keď to nie je bezpečné.

Uviedla to hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. O zjazdnosť diaľnic a rýchlostných ciest sa stará 169 sypačov. "Sypač s motoristom komunikuje vďaka signalizácii na zadnej časti (šípka alebo kríž) a dáva tak znamenie, či je bezpečné ho predbiehať. Všimli sme si, že motoristi nerešpektujú signalizáciu a vytvárajú sa tak zbytočné kolízne situácie či škody na našej technike," podotkla Žgravčáková s tým, že napríklad minulý týždeň vykonávali sypače na D1 v smere do Levoče pluhovanie a posyp, pričom zákaz predbiehania nerešpektoval vodič osobného auta, dostal šmyk a poškodil na sypači radlicu. "Rovnako nerešpektovala zákaz ani dodávka, ktorá predbehla sypač a na odpluhovanom snehu dostala šmyk," ilustrovala hovorkyňa.

Ako priblížili diaľničiari, sypače môžu pracovať samostatne alebo v tandeme - dve alebo tri vozidlá podľa počtu pruhov na diaľnici. Jazdia za sebou vo vzdialenosti 50 až 100 metrov, každé v samostatnom pruhu. "Takouto jazdou ošetrujeme celú šírku diaľnice. Pre dôkladné očistenie sa sypače pohybujú rýchlosťou 40 až 50 kilometrov za hodinu. Je pochopiteľné, že jazdiť za nimi takouto rýchlosťou je nudné, ale bezpečnosť v tomto prípade víťazí nad rýchlosťou," uviedla NDS na svojej webovej stránke.

Dôvody na nepredbiehanie sú v takomto prípade podľa diaľničiarov tri. Vodič môže pri predbiehaní dostať šmyk na bočnej vrstve odhrnutého snehu, auto predbiehajúceho takisto môže byť poškodené posypovým materiálom zo sypača a rizikom je aj to, že sa auto dostane na zatiaľ neošetrenú vozovku. "Ak sypač jazdí sám a odhŕňa len jeden pruh diaľnice, pomôckou vám bude svetelná signalizácia, ktorú majú sypače na svojej zadnej časti," dodali diaľničiari s tým, že ak sa na zadnej časti sypača objaví šípka, v tom smere, kade ukazuje, je bezpečné sypač predbehnúť. Ak sa na sypači objaví krížik, signalizuje to zákaz predchádzania. "Ak na cestách vidíte sypač so zdvihnutou radlicou, nebuďte prekvapení. Takto sa naše vozidlá presúvajú medzi jednotlivými okruhmi alebo sa ponáhľajú na úsek so zhoršeným stavom počasia. Sypače sa vtedy presúvajú rýchlejšie a môžete ich bez problémov predbiehať," uzavrela NDS.