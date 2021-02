Ľad bude strašiť takmer celé Slovensko: Výnimkou bude len jedna jediná oblasť

Poľadovica sa môže tvoriť na väčšine územia Slovenska.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý rozšíril výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Výstrahy sú aktuálne vydané pre celé západné a stredné Slovensko, výnimkou je len východ krajiny. Výstrahy predbežne platia do stredy (17. 2.) do 10.00 h.

Slovenská správa ciest (SSC) informuje, že v súčasnosti sú zjazdné všetky sledované diaľničné úseky na území SR, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody. Povrch ciest je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo zľadovateného snehu. Vodičov však upozorňuje na vytváranie sa snehových jazykov na horskom priechode Besník. Snehové jazyky a záveje sa môžu vplyvom čerstvého vetra tvoriť aj na cestách druhej a tretej triedy v lokalite Holíča.