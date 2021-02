Monika Jankovská po 11 mesiacoch mieri na slobodu: Prokurátorka vyslovila vážne obavy

Po jedenástich mesiacoch prichádza zlom.

Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku prepustil Moniku Jankovskú (50) na slobodu. Verdikt ešte nie je právoplatný, bude o ňom rozhodovať Najvyšší súd, pretože prokurátorka Valéria Simonová nesúhlasí s tým, že pri vyšetrovaní má byť bývalá politička na slobode. O rozhodnutí informoval advokát Jankovskej Peter Erdős.

„Sudca pre prípravné konanie zamietol návrh prokurátorky na predĺžnie lehoty trvania väzby týkajúci sa mojej klientky. Zároveň rozhodol tak, že ju prepustil z väzby na slobodu. Nahradil väzbu primeranými povinnosťami a obmedzeniami, dohľadom probačného úradníka, nariadil jej vrámci nahradenia väzby kontrolu technickými zariadeniami, ľudovo povedané náramkom,“ oznámil Erdős.

Rozhodnutie nechcel viac komentovať, no na otázku o tom, či zavážili aj zdravotné dôvody v prípade Jankovskej, odpovedal jasne: „Sudca nám to odôvodňoval ústne, ale takýto argument tam nebol uvedený.“ Bývalá štátna tajomníčka Smeru je totiž vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, keď sa na prelome januára a februára pokúsila o samovraždu tým, že užila nadmerné množstvo liekov.

Až 21 obvinených

Prokurátorka Simonová povedala, že žiadosť o predĺženie väzby o ďalších 7 mesiacov podávala z toho dôvodu, že vyšetrovanie, ktoré prebieha, je náročné na čas. „Je tam 21 obvinených, 49 skutkov. Priebežne sa vykonávajú vyšetrovacie úkony a existujú kolúzne dôvody väzby aj preventívnej väzby. Nevidím to tak, že by boli všetky dôležité úkony už vykonané,“ ohradila sa Simonová po rozhodnutí s tým, že nie je pravda, že by neurobili nič viac, ako len vypočuli Jankovskú. Voči verdiktu podala sťažnosť, takže bude rozhodovať Najvyšší súd.

„Ak zamietne moju sťažnosť, ďalej bude prebiehať vyšetrovanie a v prípade, ak by sa zistili kolúzne konania, stále je možné navrhnúť väzbu,“ dodáva Simonová. Prvýkrát načrtáva aj to, prečo nestačia Jankovskej výpovede a priznanie, ku ktorému došlo pred pár mesiacmi. „Čiastočne sa priznala k spáchaniu trestnej činnosti, ale z môjho pohľadu to nie je priznanie k spáchaniu trestného činu. Z môjho pohľadu je to špekulatívne priznanie, priznáva určité skutočnosti, ktoré sa jej hodia,“ uzavrela.

Simonová sa tiež obáva, že po pokuse o samovraždu by sa tomu na slobode nedalo zabrániť, ak by sa tak Jankovská opäť rozhodla. „Ak je niekto umiestnený vo väzenskej nemocnici, tam sa opatrenia dajú zabezpečiť, ale v prípade prepustenia na slobodu takéto opatrenia nikto nedokáže zabezpečiť,“ povedala.

Na súd do Pezinka Jankovská neprišla. „Nie je schopná momentálne akéhokoľvek výsluchu, nielen pred sudcom, ale ani pre inými OČTK vzhľadom na jej zlý psychický stav, predovšetkým na incident, ktorý sa stal,“ povedal jej advokát Erdős.

Gašpar zostáva vo väzbe

V Banskej Bystrici sa rozhodovalo aj o väzbe bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Ten v nej zostáva za nezmenených podmienok. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v utorok nevyhovel jeho žiadosti o vypustenie kolúzneho dôvodu väzby, v ktorej je od vlaňajšieho novembra. Rozhodnutie nie je právoplatné. Ako informoval jeho obhajca Marek Para, obvinený podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Gašpar čelí obvineniu pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.