Dostaneme ruskú vakcínu? Pandemická komisia odporučila zaobstarať Sputnik V

Štát bude iniciovať kroky k nákupu ruskej vakcíny Sputnik V.

Po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR to potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako uviedol, rokovať s ruskou stranou a zaobstarať dostatočné množstvo vakcín odporúčajú aj odborníci. „Pokiaľ vláda schváli uznesenie, Slovensko by iniciovalo kroky, aby prišlo k podpisu zmluvy a nakúpeniu vakcíny,“ povedal minister.

Infektológ Pavol Jarčuška pripomenul, že pôvodne deklarované dodávky vakcín v Európskej únii sú reálne o dosť nižšie. Východiskom zo situácie, ktorá nie je dobrá napriek prijatým opatreniam, je práve očkovanie. Ak by bola vakcína Sputnik V v Európskej únii registrovaná, bolo by podľa neho vhodné, aby ju Slovensko malo príslušným spôsobom zazmluvenú. Podotkol však, že na to, aby mohla prísť na slovenský trh, musí byť zaručená jej bezpečnosť. Podľa dostupných dát je predpoklad, že by vakcína mohla byť v Európe registrovaná, na tento krok by však Slovensko podľa neho nemuselo čakať.

Minister tiež uviedol, že Slovensko rokuje aj s Európskou komisiou, s cieľom zabezpečiť pre štát dodávky vakcín naviac, respektíve skôr. Dôvodom je aktuálna vážna epidemická situácia.