Športujte bezpečne! Ako sa správne korčuľovať na zamrznutých plochách?

Športujte bezpečne! Mnoho rekreačných korčuliarov si v týchto dňoch užíva jazdu na zamrznutých riekach.

Zimné radovánky však so sebou môžu priniesť aj veľké nebezpečenstvo. A to najmä v prípade, že sa vyberiete na plochu, ktorá nie je dostatočne zamrznutá. Nový Čas vám poradí, ako rozlíšiť správne zamrznutý ľad a čo robiť, ak sa pod vami plocha prepadne. Zamrznuté rieky či jazerá lákajú čoraz viac nadšencov korčuľovania. To však môže byť pri súčasných výkyvoch teploty celkom nebezpečné. Korčuľovať by ste sa mali iba na rovnomerne bielych zamrznutých plochách, inak hrozí riziko preborenia.

Prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš varuje, aby ste nevstupovali na ľad, ak začujete praskanie. „Medzi začiatkom praskania a preborením môže byť 5 - 10 sekúnd, ale aj 1 - 2 minúty. Je to nepredvídateľné. Vo vode môžu byť teplé prúdy, napríklad ak je v zálive pod hladinou väčšia vrstva hnijúcich rastlín a pritom vzniká teplo,“ upozorňuje s tým, že ľad nemusí byť rovnomerne hrubý a pevný na celej vodnej ploche.

Ako sa dostať von z vody?

1. Držte sa okraja ľadu, pretože odev veľmi rýchlo nasaje veľké množstvo vody a hmotnosť človeka sa môže zdvojnásobiť. Pokiaľ by ste tak neurobili, môže vás stiahnuť pod hladinu.

2. Snažte sa dostať do horizontálnej polohy. V koordinovaných pohyboch sa pokúste zatiahnuť ramenami a zároveň vykopávať nohami.

3. Ak sa dostanete von, na plochu sa v žiadnom prípade nesmiete postaviť. Najbezpečnejšie je použiť rolovanie alebo pomalé plazenie až k brehu.

4. Ak nedokážete vyjsť z vody sám, snažte sa aspoň udržiavať ramená na ľade až do príchodu pomoci.

5. Svedkovia by mali okamžite volať na tiesňovú linku 112. Nemali by sa približovať k miestu ponorenia na bližšie ako 10 metrov. Keď je možnosť, topiacemu treba posunúť po ľade haluz, rebrík, lano z auta alebo si pomôcť zviazanými vetrovkami.