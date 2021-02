Tanečník Cmorej skoro prišiel o život pri natáčaní klipu na železnici: Posledné zábery pred osudným úrazom

Tanečník Laco Cmorej (41) sa skoro fatálne zranil pri natáčaní videoklipu pre Braňa Kováča (44) alias rapera Vec.

Po tom, čo umelec bez povolenia vyliezol na jeden z vagónov na železničnej stanici, plnou silou ho zasiahlo 20-tisíc voltov. Elektrický výboj mu spôsobil vážne zranenia a Cmorej musel byť v nemocnici uvedený do umelého spánku. Po nočnej more, ktorou si prešiel koncom minulého roka, je však už opäť na nohách. So záujmom sleduje hotový klip, ktorého natáčanie mu spôsobilo ozajstné peklo.

Predsa len uzrel svetlo sveta. Aj tanečník Cmorej, aj videoklip, ktorý raper Vec v týchto dňoch promuje. Video sa nesie v ponurom, až depresívnom duchu. „Skladba zachytáva človeka uviaznutého vo svete pandémie, skľúčeného neistotou a skepsou,“ uviedol Vec pre Nový Čas. Hoci 18. novembra dýchala Cmorejovi smrť na krk, vždy dobre naladený umelec hrobárovi z lopaty ušiel. S výsledným klipom je veľmi spokojný. Tanečník sa v ňom v plynovej maske preháňa po vyľudnených industriálnych priestoroch.

„Už som ho videl a veľmi sa mi páči. Osobne som čakal, čo z toho bude a aké budú reakcie. Bál som sa trochu, je to také postapokalyptické a keď je doba taká nie úplne priaznivá... Ale nakoniec to veľmi dobre vypálilo,“ teší sa tanečník. Exkluzívne pre Nový Čas opísal ťažké natáčacie podmienky, s ktorými sa musel popasovať.

„Bol som zvedavý aj preto, lebo som mal plynovú masku, ktorá bola permanentne zahmlená, takže ja som v podstate počas celého natáčania skoro nič nevidel. Utekal som naslepo, tancoval som naslepo.“ Na druhej strane však, ako sám hovorí, by mal byť za masku naozaj vďačný. „Paradoxne, tá maska ma zachránila, že mi nespálilo tvár, lebo v momente úrazu som ju mal na tvári,“ objasnil umelec.

Po plači býva smiech

Cmorej sa spätne vracia k nehode, po ktorej skončil na týždne pripútaný na nemocničnom lôžku. „My sme už mali všetko dotočené a ja som bol ten iniciatívny blbec. Jednému kameramanovi som chcel ukázať, že či by nebol dobrý záber vyjsť na vagón a že tak sa nejako obzriem za seba. On že si to najskôr pozrie vlastnými očami a už len videl, ako som vybuchol ako taká petarda.“

Našťastie sa už však zo zranení pomaly zotavuje. Hoci sa opätovne musel doslova učiť chodiť a rozhýbať v tele každý jeden sval, zdá sa, že všetko je na najlepšej ceste k úplnému vyzdraveniu. „Na stupnici od nula do desať som teraz na nejakej päťke. Až rok od nehody by som mal byť beznásledkový,“ zdôveril sa Cmorej, ktorý sa len prednedávnom stal dvojnásobným otcom. S manželkou Marcelou sa tak okrem syna Samka už teší aj z malého Kamila.