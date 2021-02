Boženík po štyroch mesiacoch v akcii: Podporil ho aj van Persie

Dočkal sa! Po 123 dňoch si znovu zahral.

Róbert Boženík (21) utrpel v októbrovom zápase Ligy národov proti Izraelu únavovú zlomeninu priehlavkovej kosti. Útočník Feyenoordu Rotterdam po operácii tri mesiace s nohou rehabilitoval a od polovice januára figuroval medzi náhradníkmi. V nedeľu proti Tilburgu (5:0) dostal šancu na záverečných dvanásť minút.

Na lavičke sa už u neho miešal pocit nedočkavosti s veľkým hladom po futbale. Tréner Dick Advocaat zareagoval na priaznivý vývoj duelu a poslal mladého Slováka na ihrisko. „Za stavu 3:0 som cítil, že by som mohol konečne zasiahnuť do hry. Som rád, že sa tak stalo. Dlho som na to čakal. Bol to super pocit. Užíval som si ho. Dostal som sa do dvoch šancí. Verím, že časom prídu aj góly,“ povedal Boženík pre Nový Čas.

Potešujúca správa pre hráča, klub a slovenskú reprezentáciu. V tréningoch išiel naplno, no pokyn na striedanie neprichádzal. „Hlavný i kondičný tréner to vedome brzdili,“ priznal slovenský reprezentant. Feyenoord nechcel nič zbytočne riskovať. „Vedeli sme, že to nie je ešte na celý zápas. Navyše útočníci hrali dobre, takže na šancu som si musel počkať. Dúfam, že som trénerom zamotal hlavu. Som pripravený, môžu so mnou opäť rátať.“

Podporné slová prišli aj od legendárneho Robina van Persieho, ktorý má na starosti tréningy útočníkov. „Bavili sme sa o tom. Tiež si prešiel rovnakým zranením, takže ma povzbudzoval. Povedal mi, že ho platnička v nohe vôbec neobmedzuje. Moja kosť je tiež v poriadku, nebojím sa ničoho,“ zdôraznil Boženík. Porciu odohratých minút môže rozšíriť už v dnešnom štvrťfinále Holandského pohára na trávniku Heerenveenu.

Výnimka zo zákazu vychádzania

V Holandsku sprísnili pandemické opatrenia. Lockdown predĺžili až do 9. marca, v čase 20.30 – 4.00 hod. platí zákaz nočného vychádzania. Nie však pre Boženíka. „Ako športovci máme výnimku. Minule sme sa vracali zo zápasu u súpera okolo druhej v noci, takže sme dostali doklad pre prípad, že by nás zastavili policajti. Mňa zatiaľ vírus našťastie obchádza. Chodím len z bytu na tréning a späť. Raz za týždeň urobím v obchode veľký nákup. Väčšinou som doma. Akurát večer si vyjdem so psíkom na krátku prechádzku okolo domu.“