Životná forma ruského tenistu Karaceva: V Melbourne Parku robí riadny vietor

Ruský mužský tenis ukazuje svoju silu. Jeho početná armáda robí na grandslamovom turnaji Australian Open poriadny vietor.

Patrí medzi nich aj prízrak menom Aslan Karacev (27). Ten našiel tento rok v Austrálii životnú formu.

Karacev sa stal vôbec prvým semifinalistom grandslamového Australian Open, keď si ako kvalifikant poradil s turnajovou osemnástkou Grigorom Dimitrovom 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Stal sa vôbec prvým hráčov v Open ére, ktorý sa predstaví v semifinále pri debute na turnaji veľkej štvorky. Karacevova cesta k novým výšinám sa však začala už vlani v lete. A to dokonca u našich susedov v Česku. Na dvoch challengeroch v Prahe a treťom v Ostrave vyhral 15 zo 16 zápasov. Zdolal takých hráčov, ako sú Stan Wawrinka, Jiří Veselý či Ernest Gulbis.

„V Českej republike sa to všetko začalo, z dvoch titulov na challengeroch po lockdowne som získal kopu sebadôvery, v príprave som ešte viac zamakal. Všetko do seba zapadlo,“ líčil Karacev cestu, ktorou stúpal. Po päťmesačnej prestávke kvôli pandémii začínal za 250. miestom rebríčka ATP, dnes je 114. a má istotu, že po Melbourne poskočí minimálne až k 60. priečke. Už tridsať rokov sa na Australian Open nepretiahol do štvrťfinále rebríčkovo horšie postavený borec. „Som pripravený na každého,“ uškrnul sa rodák z Vladikavkazu. Kto vie, čo všetko ešte u protinožcov dokáže.

Výsledky AO 2021

Štvrťfinále dvojhry

ženy: S. Williamsová - Halepová 6:3, 6:3, Osaková - Su-wei Hsieh 6:2, 6:2

muži: Karacev - Dimitrov 2:6, 6:4, 6:1, 6:2, Djokovič - A. Zverev 6:7, 6:2, 6:4, 7:6