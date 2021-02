Znepokojení biskupi: Sčítanie obyvateľov sa stáva nástrojom politického boja proti cirkvi

Katolícki biskupi Slovenska so znepokojením vnímajú, ako sa sčítanie obyvateľov stáva nástrojom politického boja a kampane namierenej proti cirkvi.

Zhodli sa na tom počas utorkového online plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

"História poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania stali obeťou politických záujmov, ktorým realita nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že takéto spôsoby manipulácie nepatria len do minulosti," uviedli biskupi. Podľa nich vyzývať ľudí, aby sa k svojmu vierovyznaniu neprihlásili, je nielen prejavom intolerancie voči náboženstvu, formou útoku na náboženskú slobodu, ale aj zámerným úsilím o znehodnotenie sčítania. "Ak takúto iniciatívu vyvíjajú a investujú do nej súkromné osoby, ako bolo možné vnímať v uplynulých týždňoch, je to zvláštne. Ak sa však ukáže, že s tým prichádza aj jedna z vládnych strán, ba využíva na tento účel silu médií, smeruje to k popretiu zmyslu samotného sčítania," uviedli.

Biskupi tvrdia, že by bolo nepredstaviteľné, ak by sa niekto pokúsil presviedčať príslušníkov národnostných menšín, nech sa neprihlásia k svojej národnosti, aby sa tak znížili príspevky na ich podporu. "V prípade príslušnosti k vierovyznaniu sa to však bez váhania robí. Keď sa sčítanie stane prostriedkom politickej kampane a šírenia animozity voči cirkvám, jeho výsledky nebudú mať výpovednú hodnotu," poznamenala KBS.

Na Slovensku sa od pondelka (15. 2.) začalo sčítanie obyvateľov. Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Informuje o tom Štatistický úrad SR na webe scitanie.sk.