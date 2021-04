Bojnická novinka funguje len od augusta, už teraz žne úspechy: Bencovje grunt zaradili medzi ikony cestovného ruchu

Bencovje grunt v Bojniciach je TOP inováciou v cestovnom ruchu v Trenčianskom kraji za minulý rok. V každoročnej súťaži Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región sa na tom zhodla odborná porota.

Múzeum tradičných remesiel otvorili len vlani v auguste, jeho návštevnosť ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. "Sme veľmi potešení, že si nás niekto všimol. Museli sme vydať veľké úsilie. Keď sa nám totiž tento dom dostal do rúk, bol niekoľko desaťročí neobývaný. Vyše troch rokov sme robili podrobnú rekonštrukciu do posledného klinca. Chceli sme, aby bol dom zachránený a vrátil sa do života," skonštatoval pre TASR vo februári Emil Medera, ktorý spolu so svojou rodinou múzeum vytvoril.

Návštevnosť múzea podľa neho ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, otvorili ho totiž len v polovici roka a boli otvorení len chvíľu. "Ľudia si k nám našli cestu, sme v centre mesta kúsok od zámku, zoologickej záhrady, ikon v cestovnom ruchu," podotkol. Keď návštevníci prejdú bránou gruntu, ocitnú sa v časoch monarchie. Mederovci ho pomenovali po rodine Bencovcov, ktorí tam kedysi žili. "Chceli sme, aby tento dom odzrkadľoval klasický život v Bojniciach približne 150 rokov dozadu. Bojnice boli kedysi chudobné mestečko, ak nie doslova dedina, a toto bol ich typický príbytok,“ priblížil Medera.

Múzeum má pre návštevníkov pripravené aj aktivity, Mederovci totiž chceli, aby dom žil. "Bojnice boli kedysi známe spracovaním hliny, bolo tu až sedem kachliarskych, keramických dielní. Toto remeslo sme chceli vrátiť do Bojníc, preto sme otvorili keramickú dielňu, kde vyrábame našu keramiku, ktorú si môžu návštevníci namaľovať," ozrejmil Medera."Na kávu či pohár vína sa dá u nás posadiť aj na dvore, je tam krásny starý vinič so starou jabloňou," doplnil.

V rovnakých aktivitách chce múzeum pokračovať aj tento rok, ak sa uvoľnia protipandemické opatrenia. "Rozmýšľame, že tu urobíme aj rôzne workshopy, akcie pre deti a dospelých, rôzne komunitné prednášky, napríklad o ekozáhrade, včelách.dodal Medera.