Minister Doležal kritizuje nemecké nariadenie: Pristúpi Slovensko k recipročným opatreniam?

Nemecké nariadenie pre nákladnú dopravu, ktoré sa týka testovania na nový koronavírus, je nevykonateľné. Tvrdí to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Ten na sociálnej sieti uviedol, že to rieši diplomatickou cestou. Navrhuje zrušiť opatrenie alebo zmierniť podmienky. Nevylúčil pritom zavedenie recipročného opatrenia.

"Nemecké nariadenie, ktoré našim vodičom prikazuje cestovať s testom nie starším ako 48 hodín, riešime diplomatickou cestou. Zatiaľ sme nepristúpili k recipročným opatreniam, aké zaviedla nemecká strana. Netvrdím však, že sa to v najbližších dňoch nemôže zmeniť," skonštatoval Doležal.

Jednou z možností podľa neho je zriadenie mobilných odberových miest pre vodičov nákladnej dopravy v blízkosti hraníc. Myslí si však, že nemecké nariadenie je prakticky nevykonateľné. "Napríklad vodič cestujúci do Nemecka alebo aj ďalej sa možno aj dostane na miesto vykládky, ale cestou nazad mu vyprší 48-hodinová platnosť testu a vrátiť sa už nemôže. Vodič nemôže len tak opustiť kabínu a ísť sa otestovať niekam do mesta," podotkol minister s tým, že na to listom upozornil aj Európsku komisiu (EK).

Doležal preto navrhuje opatrenie buď zrušiť, alebo aspoň zmierniť podmienky tak, aby boli v praxi vykonateľné a neohrozili priemysel Slovenska ani iných európskych krajín.

Proti tomuto opatreniu sa postavilo napríklad aj Združenie cestných dopravcov v SR Česmad Slovakia. "Už teraz vieme, že ide vo všeobecnosti o veľmi ťažko splniteľné opatrenie zo strany Nemecka, keďže európske krajiny nie sú pripravené na testovanie profesionálnych vodičov, ktorí sú na cestách so svojimi kamiónmi a majú problém ísť napríklad do centier miest," podotkol prvý viceprezident združenia Pavol Piešťanský.