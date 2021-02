Vnučka slávnej jasnovidky Baby Vangy priznala, čo dokáže: Proroctvo alebo náhoda?!

Kto by nepoznal balkánsku veštkyňu Babu Vangu, ktorej predpovede desia svet?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jasnovidka sa narodila v roku 1911 v dnešnom Macedónsku a ako 12-ročná prišla o zrak počas silnej búrky. Krátko na to mala svoju prvú víziu. Žena prezývaný ,,Nostradamus Balkánu“ predpovedala útok na Dvojičky v roku 2009 a ničivé tsunami v Ázii v roku 2004. Nie všetky jej predpovede sa naplnili, ako napríklad tá, že v roku 2019 zasiahne Rusko obrovský meteorit. Baba Vanga zomrela v roku 1996, no jej vízie rezonujú doteraz, keďže pripravila predpovede až do roku 5079.

Ako píše portál Ladbible, jej vnučka Danijela Vranić (44) si myslí, že podedila niečo z nadprirodzených schopností. Známa jasnovidka sa starala o ňu a jej sestru, keď vyrastali. Svojho otca sa často pýtala, či babička predpovedala aj jej a sestrinu budúcnosť, ale on odpovedal len, že ,,budú šťastné“. ,,Otec odmietal všetko, čo babička povedala a neveril jej, aj keď predpovedala správne. Nerozprávali sme sa o nej ako o prorokovi,“ povedala hudobníčka Danijela pre denník Telegraf.

Žena hovorí, že máva správnu intuíciu a svojimi predikciami neraz šokovala priateľov. ,,Viem nejaké veci predpovedať, kým sa stanú. Určite mám silnú intuíciu, až tak, že moji kamaráti sú často v úžase, aká je presná. Pomáha mi to v práci, pretože často viem, čo je správne spraviť a čo nie. Ale nikdy som o tom nechala hovoriť príliš vážne,“ povedala vnučka veštkyne. Ako spomína na slávnu Babu Vangu? ,,Pre nás bola proste naša babička a to je všetko. Spomíname na ňu len s láskou a som na ňu hrdá ako na starú mamu, nie ako na proroka,“ vyjadrila sa Danijela.