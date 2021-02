Nevesta si pohnevala ľudí: To, čo poslala svojej švagrinej spolu s pozvánkou, je čistý grc!

Hrubé správanie! Nevesta si pekne zavarila, keď jej švagriná zistila, čo od nej chce.

Každá nevesta sníva o dokonalej svadbe. Táto to však maximálne prepískla. No uznajte, aby žiadala od svojej tehotnej švagrinej toto?!

Mať dokonalú svadbu je túžbou každej ženy. Mnohé z nich diétujú, len aby vyzerali ako modelky. Táto nevesta si však chcela zabezpečiť aj to, že štíhle budú aj jej hostky! Konkrétne svojej tehotnej švagrinej, ktorú čakal pôrod pred jej svadbou, poslala pozvánku aj s 30-dňovým diétnym plánom. Hnus...

Toto si dovolila k manželke svojho brata, ktorá je v radostnom očakávaní a čakajú jú aj tie najnáročnejšie dni, nieto ešte sa starať o to, aby schudla pre potešenie budúcej nevestičky. Svoj bôľ zverejnil manžel tehotnej na sociálnej sieti Reddit, kde sa mu dostalo pochopenia. Niektorí diskutujúci mu radili, aby poslal svojej sestre 30-dňový „plán opráv osobnosti“, píše dailymail.co.uk.

Aby toho nebolo málo, muž uviedol, že niektoré jedlá v "stravovacom pláne" obsahovali zložky, na ktoré je jeho manželka vysoko alergická. "Vyzerala tak rozrušene, takmer plakala," povedal sklamaný brat nevesty. Vygradovalo to až do rodinných sporov, brat nevesty sa dokonca odmietol tejto akcie zúčastniť. Jeho matka ho obvinila z prehnanej reakcie a trvala na tom, že každý hosť dostal s pozvánkou rovnaký stravovací plán, čo znamená, že to pre jeho manželku nebolo nič osobné.