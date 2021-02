Nezaháľala! Moderátorka RTVS Iveta Gombošová počas zúriacej pandémie koronavírusu neostala sedieť so založenými rukami, no priložila ruku k dielu a stala sa členkou testovacieho tímu. Ako redaktorka, ktorá sa najviac venuje práve zdravotným témam tak chcela nielen pomôcť, no zatúžila vidieť priebeh a organizáciu testovania z jeho zákulisia. Jej zistenie vás prekvapí.