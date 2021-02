Shiffrinová zabudla na významný moment: Takto ju nachytali novinári

Keď v pondelkovej kombinácii získala Mikaela Shiffrinová svoje šieste zlato na MS v alpskom lyžovaní, ani sama netušila, aký míľnik dosiahla.

Nielenže sa stala s celkovými deviatimi medailami najúspešnejšou spomedzi všetkých amerických lyžiarov, ale je zároveň prvá, ktorá v tomto športe triumfovala na piatich šampionátoch za sebou.

"Wow, to som naozaj nevedela," reagovala 25-ročná Shiffrinová, keď ju novinári upozornili na to, že sa zapísala do histórie. Prvýkrát sa predstavila na MS v Schladmingu v roku 2013, kde triumfovala v slalome, rovnako ako na nasledujúcich troch šampionátoch, v roku 2019 v Are pridala víťazstvo aj v super-G. A pri pohľade späť priznala, že vtedy netušila, kam sa až dostane, hoci o tom snívala už odmalička: "Je to úžasné, keď si zaspomínam na tie časy. Nikdy by som si vtedy nedovolia povedať, že získam zlato na piatich podujatiach za sebou. Už ako malé dievča som však chcela byť najlepšia lyžiarka na svete, napísala som si to aj do denníka."

Vybojovať si status elitného športovca však má svoju cenu. Shiffrinová pripomenula, že bez značnej podpory okolia a mnohých obetí, by nemala šancu vystúpiť až na vrchol: "Stálo to veľa práce, odopierania a vášne, nielen mňa, ale aj ľudí okolo. Tí však boli pripravení pomáhať mi aj vtedy, keď nie všetko išlo podľa plánu."

Zlato má pre Shiffrinovú aj ďalší, rozmer, väčší ako športový. Vlani jej zomrel otec a prerušila sezónu, potom ju ukončila pandémia koronavírusu a Američanka skončila bez glóbusu zo Svetového pohára, po prvý raz od roku 2016. "Minulý rok nebol ľahký a nebola to zábava. Väčšina dní bol skôr boj. Mohla som sa však spoľahnúť na úžasnú podporu," uviedla podľa agentúry APA Shiffrinová, ktorá v Cortine d'Ampezzo vybojovala aj bronz zo super-G a predstaví sa ešte v obrovskom slalome a slalome.