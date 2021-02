Európska komisia reaguje na Nemecké opatrenia na hraniciach: Toto očakávajú od všetkých členských štátov

Európska komisia vyzvala v pondelok na lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi - deň po tom, čo Nemecko zaviedlo opatrenia na hraniciach na zastavenie šírenia nových variantov koronavírusu.

Uviedla to agentúra AFP. Európska únia poslala listy všetkým 27 členom, aby pripomenula cestovné odporúčania, na ktorých sa dohodli vlani koncom októbra v snahe predísť chaosu, ktorý nastal na začiatku pandémie, keď jednostranné rozhodnutia o uzatvorení hraníc skomplikovali dopravu.

Nemecko od nedele kontroluje prechod cez rakúske a české hranice, aby tak spomalilo šírenie nových variantov koronavírusu. Nevylučuje, že podobné opatrenia zavedie na hraniciach s Francúzskom, keďže vo východnej oblasti Mosely sa rozširuje juhoafrický variant.

Hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Steffen Seibert povedal, že Berlín bude "naďalej monitorovať situáciu". Uviedol, že zatvorenie hraníc je poslednou možnosťou, trval však na tom, že Nemecko musí urobiť všetko pre to, aby zastavilo šírenie nových variantov vírusu.

Už predtým francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune vyzýval Nemecko, aby nezatváralo hranice. "Urobíme všetko pre to, aby sme sa vyhli nekoordinovanému rozhodnutiu a nepríjemnému prekvapeniu," povedal a dodal, že akékoľvek uzatvorenie hraníc by malo byť prediskutované s Francúzskom a malo by obsahovať čo najviac "rozsiahlych výnimiek" na ochranu cezhraničných pracovníkov.

Nové nemecké pravidla na hraniciach s Českom a rakúskym Tirolskom znamenajú, že prejsť budú môcť iba nemeckí štátni príslušníci a obyvatelia krajiny. Podľa nemeckého ministerstva vnútra bude umožnený prechod aj kľúčovým zamestnancom v zdravotníckom a dopravnom sektore či prechádzajúcim z naliehavých humanitárnych dôvodov. Všetci sa musia preukázať negatívnym testom na prítomnosť koronavírusu.

Zavedené kontroly spôsobili v pondelok dopravné zápchy, niektorí vodiči čakali aj niekoľko hodín.

Hovorca Komisie Christian Wigand povedal, že EÚ uprednostňuje, aby sa jej členovia riadili radšej odporúčaniami dohodnutými v októbri, ktoré vychádzajú z farebných kódov podľa rizika infekcie, než aby postupovali samostatne. "Očakávame, že všetky členské štátu budú dodržiavať koordinovaný prístup a cestovné obmedzenia založené na spoločnom farebnom kóde," povedal. "Mali by sme sa vyhnúť uzatvoreniu hraníc alebo plošnému zákazu cestovania."

Hovorca nemeckého ministerstva vnútra v pondelok trval na tom, že krajina kombinuje politiku "európskeho myslenia s miestnymi potrebami". Táto otázka bude predmetom diskusie na nasledujúcom stretnutí ministrov európskych záležitostí EÚ 23. februára.