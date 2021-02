Ako oslávili Valentín slovenskí športovci? Zábery plné lásky

Valentín v nedeľu oslavovali aj slovenskí športovci a športovkyne.

Na sociálnych sieťach sa fotkou so svojou polovičkou pochválili napríklad slovenskí hokejisti. S priateľkou Veronikou sa ukázal Tomáš Tatar (30) z tímu Montreal Canadiens. A so svojimi dvoma láskami sa vyfotil aj Marián Gáborík (39), ktorý so svojou manželkou Ivanou vychovávajú dcérku Bellu.

Prvý Valentín s dieťaťom zažila aj bývalá tenistka Dominika Cibulková (31). Na svojom Instagrame zverejnila v nedeľu nádherné zábery malého Jakubka. " Navždy môj najobľúbenejší Valentín," napísala šťastná Dominika.

K prianiu krásneho Valentína sa pridali na sociálnych sieťach aj zápasník MMA Attila Végh (35) s manželkoiu a ich synčekom Attilom. Spoločné zábery s manželom ukázala na Instagrame bývalá biatlonistka a úspešná olympionička Anastasia Kuzminová (36).