Vizážistka sa kruto pustila do celebritných klientiek: Celeste Buckingham vracia tvrdý úder!

Malý oheň zapálil veľký les! Speváčka Celeste Buckingham (25) to už nevydržala.

Na sociálnej sieti sa objavil príspevok vizážistky Michaely Rujákovej, ktorej klientkou je aj samotná speváčka. Rujáková si dovolila tvrdiť, že fotky by mali zverejňovať iba štíhle ženy. Svojimi slovami rozpútala doslova vojnu a okamžite jej to nežné pohlavie vrátilo aj s úrokmi. Výnimkou nebola ani Celeste, ktorá dlhé obdobie bojovala s tým, ako vyzerá. Svojej vizážistke posiela tvrdý odkaz a do jej salóna už nepáchne.

Kliniku, ktorú Rujáková vlastní, navštevujú mnohé celebrity, medzi inými herečka Karin Haydu či sexica Zuzana Belohorcová. Otázne je, či to tak bude aj po tom, čo vizážistka vyšla na svetlo sveta s nehoráznym názorom na ženskú krásu. „Na instagrame alebo aj všeobecne by sa mali ukazovať len ženy, ktoré majú dobré postavy. Lebo pozerať sa na nechutné a nakysnuté mľandravé telá je viac odpudivé ako ošmatlané boty,“ šokovala brunetka, ktorá svojím povrchným vyjadrením okamžite postavila na nohy speváčku Celeste.

Svoju zrejme už bývalú klientku. Celeste, ktorá sama bojuje s psychickým ochorením - dysmorfofóbiou, teda strachom z vlastnej škaredosti, zostala šokovaná. „Toto ma veľmi sklamalo, asi tam už nie som vítaná. Pretože podľa tohto vyjadrenia také baby, ako som ja, by si nemali dávať fotky na instagram. Asi by som sa nemala ukazovať verejne, keďže nemám pevné telo a prezentujem sa prirodzená a sebavedomá,“ ohradila sa Celeste. A nebola sama, v internetovej vojne ju podržali viaceré známe tváre. Zarážajúci je pritom fakt, že spomínaná vizážistka si dovolila nechutne kritizovať vo vlastných radoch a ničiť aj tak krehké sebavedomie niektorých žien.