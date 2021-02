Smrť kajúcnika Böhma († 49): Natočila si manželka tragédiu na mobil?!

Na povrch vyplávali šokujúce informácie!

Kajúcnik František Böhm († 49) sa mal po samovražde generála Milana Lučanského († 51) viackrát vyhrážať, že sa zabije. Uplynulý piatok podvečer sa napokon tragický scenár naplnil. Podľa televízie Markíza podgurážený alkoholom namieril zbraň najprv na manželku, ktorú postrelil do hrudníka a potom si strelil do hlavy. Prekvapujúce je, že jeho žena si opileckú drámu natáčala na mobil!

Böhmov syn hovorí, že jeho otec si posledný mesiac často prikladal pištoľ k hlave a hovoril, že sa zabije. Dohnať ho k tomu mali výčitky svedomia. V piatok večer prišiel opitý domov a vypil viac ako fľašu tvrdého alkoholu. Informuje o tom týždenník Plus 7 dní, ktorý sa dostal k desaťminútovému videu z osudného večera, ktoré natočila jeho manželka. Vidno na ňom, čo tragédii predchádzalo. Kajúcnik žene aj synovi vulgárne nadával a vyhrážal sa vlastnou smrťou. Zbraňou mieril na striedačku na seba aj na ňu, pričom sa pýtal, či to má skutočne urobiť. Manželku napokon trafil do hrudníka a krátko na to sa zastrelil.



Tretí prípad za posledné obdobie

Samovražda Böhma nie je prvým takýmto prípadom za posledné dva mesiace. Kým on si strelil do hlavy, Milan Lučanský sa v decembri minulého roka obesil na teplákovej bunde vo svojej cele. Tretí prípad sa týka bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorá sa začiatkom februára pokúsila predávkovať liekmi. Dozorcovia však stihli zalarmovať lekára, ktorý následne nariadil jej prevoz do trenčianskej nemocnice pre obvinených a odsúdených. Tam sa z incidentu zotavuje dodnes a podľa advokáta je z nej ľudská troska.

Nový policajný prezident Peter Kovařík priznáva, že sa obávajú aj ďalších takýchto počinov: „Obávame sa toho úprimne,“ povedal pred časom Novému Času. Hrozba je najväčšia u tých, ktorí sú na slobode a nemožno ich neustále kontrolovať. Ako kajúcnici figurujú napríklad exšéf colníkov Ľudovít Makó či bývalý vedúci v NAKA Bernard Slobodník. Obaja sú dôležitými svedkami, ktorí usvedčujú z korupcie viacerých vplyvných ľudí. Po novom by sa im a zároveň aj väzobne stíhaným svedkom mohla dostať väčšia pozornosť. Čerstvý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic hovorí, že budú riešiť aj podobné situácie. „Je potrebné zvažovať okolnosť, že tí ľudia, ktorí vypovedajú proti mocným ľuďom v tejto krajine, môžu byť pod rôznym tlakom od ľudí, ktorých môžu potenciálne usvedčovať a bude tomu potrebné venovať pozornosť,“ skonštatoval Lipšic. Viac sa vyjadrovať zatiaľ nechce, no už včera sa mal stretnúť s dozorovým prokurátorom kauzy, v ktorej Böhm figuroval.



Nový Čas oslovil ministerstvo vnútra, či bude robiť niečo, aby sa podobným samovraždám zabránilo. Hovorí, že o tom musia diskutovať odborníci „Vyjadriť sa k nej bližšie bude možné po ukončení prebiehajúcej kontroly Prezídia PZ a, samozrejme, vyšetrovania Úradom inšpekčnej služby,“ povedala hovorkyňa Petra Friese.

Otázne je, či majú byť na slobode

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ

- Osobne si myslím, že by mali viacej zvažovať, ale asi to vyšetrovateľ a prokurátor urobili, či vôbec týchto spolupracujcich obvinených prepúšťať na slobodu, keď trvajú alebo existujú objektívne dôvody väzby. Predsa len, vo väzbe je väčšia kontrola, väčší dohľad. Po druhé, keď už sú na slobode a skôr či neskôr sa tam podľa mňa dostanú aj niektorí, ktorí sú teraz vo väzbe, by s nimi mali udržiavať nejaký kontakt. A nemyslím len formálny, že ho predvolajú k výsluchu, ku konfrontácii alebo iným úkonom. Skutočne by mali viac sledovať operatívnymi zložkami, ako sa správa a čo robí ten človek. Môžu zistiť, či požíva alkohol vo veľkej miere, alebo či je v depresii, lebo to sa dá očakávať. Takže možno by bola potrebná väčšia kontrola alebo dohľad nad týmito osobami. Prípadne by mohli využiť lekárov, psychiatrov, psychológov, ale tak ako aj iní hovoria, ak sa niekto rozhodne zabiť sa, tak to určite urobí.

Mali by spustiť monitorovanie

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie policajného zboru

- Böhm spáchal samovraždu a zabrániť samovražde je veľmi problematické. Možno mali byť zaistené zbrane, o ktorých polícia vedela, veď bol kľúčový svedok, spolupracujúci obvinený. Ale tie zbrane nemuseli zadržať, neporušili žiaden zákon. Aj keby mu zbrane vzali, tak by polícia zabránila len samovražde strelnou zbraňou, lebo povedzme si na rovinu: keď je niekto rozhodnutý zabiť sa, tak si nájde aj iný spôsob.

U väzobne stíhaných je to niečo iné, o tom sa veľa diskutovalo v súvislosti s generálom Lučanským, kde sa tiež psychológovia vyjadrovali, že je veľmi ťažké zabrániť človeku, ktorý je rozhodnutý, trénovaný a nevykazuje ani pred psychológmi žiadne znaky, že chce spáchať samovraždu.

Čiže v prípade Böhma sa môžeme baviť len o tom, či polícia nemala urobiť niečo viac, aby ten človek z procesno-právneho hľadiska ako kľúčový svedok naďalej mohol v procese figurovať a svedčiť. Ale aj keby mu bola poskytnutá určitá ochrana, tak by nemohol byť monitorovaný 24 hodín sedem dní v týždni. Mohol byť monitorovaný jeho dom, ale tu môžeme z procesného hľadiska diskutovať naozaj len o tom, či nemali byť obozretnejší.