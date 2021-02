Veronikin manžel dostal výpoveď, rodina s tromi deťmi zostala bez príjmu: Neuveriteľné, čo ich živí

Robia, čo môžu! Zemplínčanka Veronika (27) ostala s manželom Patrikom (29) a tromi deťmi bez príjmu.

Manžel prišiel o prácu v gastro sektore pre koronakrízu a rodinka sa ocitla v nezávideniahodnej situácii. Keď zaplatia účty, majú čo robiť, aby to zvládli do ďalšieho mesiaca. Vyučená kuchárka Veronika sa preto rozhodla využiť vedomosti zo školy a vrátila sa k pečeniu. Domácnosť sa snaží potiahnuť predajom chutných báboviek, ktoré posiela aj poštou.

Veronika s manželom ukazujú, aké dôležité je nevzdávať sa.

Zemplínčanka je posledné roky na rodičovskej dovolenke s 2,5-ročnou dcérkou Eliškou. Do rodinného rozpočtu tak prináša len dávky od štátu. Jej manžel Patrik prišiel v októbri pre koronakrízu o robotu a odvtedy sa ocitla päťčlenná rodinka v neistote. „Kým bolo ešte teplo, košická reštaurácia fungovala, no potom už definitívne zatvorili. Vlastník všetkých prepustil,“ prezradil Patrik s tým, že si intenzívne hľadá prácu, no bezvýsledne. S netradičným nápadom, ako vylepšiť rodinný rozpočet, prišla Veronika.

„Urobili sme chutnú bábovku, pekne to vyzeralo, tak sme urobili ďalšie dve. Fotky sme uverejnili na sociálnej sieti s otázkou, či by o bábovky ľudia mali záujem s tým, že by nám pomohli s rodinnými financiami,“ opísala Veronika. Medzi prvými zákazníkmi boli hlavne susedia, no čoskoro sa pridali aj ľudia z okolia. „Najďalej sme ich zatiaľ posielali poštovým kuriérom až do Považskej Bystrice. Jednoducho ju čerstvú napečiem, zabalím, vložím do krabice a kuriér ju za deň doručí takmer kamkoľvek,“ dodala.

Za 5 dní získala 20 objednávok. „Pomoc som získala aj od neziskovej organizácie Pre dobro vo výške 50 eur. Tieto peniažky použijem na bábovky pre deti v detských domovoch. Bábovky im doručím hneď, ako to dovolí pandemická situácia,“ doplnila.

Pečie celá rodina

Domáce pečenie ide gazdinej ako po masle. Napokon, v kuchyni má výpomoc v podobe dvoch synov a malej dcérky. „Pomáhajú mi pomiešať cesto, podávajú suroviny, vynášajú smetie, ale podujali sa aj na zdobenie. Teraz, keď sú doma, im aspoň takto skracujem dlhé dni. Dávam im aspoň také práce pri pečení, ktoré dokážu urobiť a nemôžu tým nič pokaziť,“ povedala s úsmevom Veronika s tým, že po dvoch rokoch konečne naplno zužitkovala získané skúsenosti zo študentských čias. „Vyštudovala som odbor kuchárky, no nikdy som ako kuchárka nepracovala, keďže som stále bola pri deťoch. Teraz som to zúročila,“ uzavrela.



Doterajší mesačný rozpočet

Príjmy

• dávka v nezamestnanosti: 230 €

• rodičovský príspevok s prídavkami na deti: 340 €

Náklady

• nájom: 300 €

• inkaso: 230 €

Ostáva na stravu: 40 €