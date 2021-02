Klopp opisuje krušné chvíle v Liverpoole: Bradu mám čoraz sivšiu a veľa toho nenaspím

Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp poprel, že by uvažoval nad rezignáciou.

Jeho zverencom sa v lige nedarí, v sobotu podľahli na pôde Leicestru City 1:3, utrpeli tretiu prehru za sebou a prakticky sú mimo boja o titul.

Cez víkend sa dokonca objavili návrhy, či by nemal odísť, informovala agentúra AFP. Opačný názor prejavili fanúšikovia, ktorí vyvesili na Anfield transparenty na jeho podporu. "Bolo to milé, ale zatiaľ nepotrebujem nejaké extra prejavy podpory. Cítim sa dobre a teším sa na svoju prvú cestu do Maďarska," povedal Klopp narážajúc na utorkový prvý zápas osemfinále Ligy majstrov s Lipskom, ten sa pre nemecké cestovné obmedzenia odohrá v Budapešti.

Obavy o Kloppovu budúcnosť vzbudilo aj zložité obdobie v jeho súkromí, keď sa pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu nemohol zúčastniť na pohrebe svojej matky. Aj tieto špekulácie však vyvrátil a zdôraznil, že osobný život nemieša s profesionálnym: