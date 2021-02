Bolestné priznanie dcéry Andyho Hryca († 71): Prečo nebudem mať na pohrebe otca smútočnú reč!

Bolesť a žiaľ neutíchajú... V posledný januárový deň odišiel do umeleckého neba legendárny herec Andy Hryc († 71).

Desať mesiacov odvážne bojoval s akútnou leukémiou, no tá nad ním, bohužiaľ, zvíťazila. Jeho milovaná rodina dva týždne zariaďovala pohreb. Dnes sa s ním tak rozlúčia v bratislavskom krematóriu nielen oni, ale aj priatelia a známi. Dcéra Wanda (42), ktorá sa o najdôležitejšieho muža svojho života príkladne starala až do konca, však neprednesie na poslednej rozlúčke smútočnú reč. Producentka poprosila osobu, ktorá bola pre Andyho veľmi dôležitá...

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Hrycová stratila muža, ktorý jej bol celý život radcom, učiteľom a vzorom. Otca milovala a navždy ho milovať bude. Hoci odišiel z pozemského sveta, v jej spomienkach a v srdci zostáva. Obaja mali krásny vzťah, viedli dlhé rozhovory o živote, ktoré boli popretkávané smiechom, ale aj vážnosťou. Wanda si uvedomuje, že ju dnes čaká jeden z najťažších dní. V bratislavskom krematóriu sa koná pohreb s hereckým velikánom. V priestoroch však môžu byť iba šiesti ľudia kvôli protipandemickým opatreniam. Hercova dcéra sa rozhodla, že na poslednej rozlúčke hovoriť nebude. Poverila tým herca Dušana Cinkotu, ktorý bol Andyho blízky priateľ.

Herec bojoval za jeho oslobodenie v období, keď bol Cinky vo väzení. „Poprosila som Dušana, aby si pripravil rozlúčkovú reč, pretože ja nie som v stave hovoriť,“ priznala Novému Času Wanda. Samotný herec má rešpekt pred dnešným dňom. „To je hrozne ťažká úloha... Rozlúčiť sa s Andym tým, že s ním budem hovoriť ako posledný, to je však najúžasnejšia vec na svete. Nielenže som si ho nesmierne vážil, ale som ho mal aj veľmi rád. On vedel mať tak neskutočne rád, že to si neviete predstaviť. Tak ako vyzeral prísny a tvrdý, tak obrovsky vedel mať rád,“ povedal smutným hlasom Cinky, ktorý si uvedomuje vážnosť situácie. „Ja budem rád, keď tam vôbec niečo poviem. Aby som to celé nepreplakal,“ dodal.

Zbohom, Andy

Svätú omšu za hereckého velikána bude viesť duchovný otec Rasťo, ktorý oddával Wandu a krstil jej syna. Hoci bol Andy pravoslávny, rodina sa zhodla, že ho odprevadí gréckokatolícky kňaz, ktorý sa s hercom dobre poznal. Na obrade budú znieť Hrycove obľúbené skladby. „Sunrise sunset, to je skladba z Fidlikanta na streche, potom Joe Cocker Night Calls. A tretia je Requiem od Mozarta,“ prezradila Wanda, ktorá tam bude s celou rodinou. Andyho milovaní vnúčikovia, Wandini synovia, však budú čakať vonku.

„Vedia, že idú na pohreb, no nie celkom rozumejú, čo to presne znamená. Vedia, že Andy odišiel do nebíčka, tak nie veľmi chápu ako sa s ním ideme ešte lúčiť... Snažila som sa im to vysvetliť, ale s takými malými deťmi sa o tom dopredu len ťažko hovorí. Uvidíme, verím, že to zvládnu,“ hovorí producentka. Keďže do domu smútku nemôže ísť viac ako šesť ľudí, pre ostatných by sa mali vonku premietať Andyho spomienkové fotky. Hrycova rodina, priatelia a známi sa tak dnes naposledy rozlúčia s legendou, po ktorej tu zostala nielen veľká umelecká, ale aj ľudská stopa.