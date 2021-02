Rodina Andyho Krausa sa rozrastá: Máme nového člena!

Pribudlo malé klbko šťastia. Scenárista Andy Kraus (53) prežíva vo svojom súkromnom živote naozaj radostné obdobie.

Producent sa starostlivo venuje svojej dcérke Adelke (1), ktorú mu na svet priviedla jeho milovaná manželka Janka (34). A okrem malej princeznej, ktorá mu vyčarí každý deň úsmev na tvári, pribudol do ich tímu aj ďalší nezbedník. Andy Kraus, ktorého si diváci obľúbili najmä vďaka postave Lászla v úspešnom sitkome Susedia, si zadovážil rozkošného parťáka. Nebál sa aj spolu so svojimi dvoma dievčatami zájsť do útulku a vybrať si štvornohého miláčika.

„Všetko biele. Malý chlpáč sa volá Leo. Netušíme, čo z neho vyrastie. Je to tuláčik z útulku a nový člen rodiny,“ zveril sa Andy s úsmevom o bielom psíkovi, ktorý evidentne už od začiatku nezaprie svoje šibalstvo. „Dáva nám zabrať,“ dodal. A tak sa začína zbesilá jazda šťastnej rodinky s novým členom. Je jasné, že jeho pánom bude Andy. Ten si musí na pár dní vyhrnúť rukávy a pustiť sa do výcviku. Ale čo ešte určite treba znovu prízvukovať je fakt, že urobili takýto krásny krok a rozhodli sa pre psíka z útulku, aby mu zabezpečili krásny nový domov.