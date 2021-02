Bývalá lyžiarka verí, že Vlhovej pódium nie je posledné: A teraz to Peťa rozbalí!

Taký výsledok potrebovala ako soľ!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Nič lepšie sa podľa bývalej slovenskej reprezentantky v zjazdovom lyžovaní Jany Gantnerovej Petre nemohlo stať! Po ťahaniciach so zmenou programu potrebovala tento impulz na to, aby zvládla najnáročnejší týždeň kariéry. „Obhájila striebro, padol jej balvan zo srdca a teraz to rozbalí,“ tvrdí dcéra našej najslávnejšej slovenskej lyžiarky.

„Je úžasné, že to dokázala v týchto náročných pretekoch. Kto to pozeral, videl, aká neskutočne zľadovatená bola trať aj superobrovského slalomu, aj slalomu! A to nehovorím o náročnosti oboch tratí,“ spustila krátke hodnotenie Janka, ktorá tuho držala krajanke palce, pričom jej aj trochu závidela, lebo ona sa túto zimu ešte na poriadnu lyžovačku vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, nedostala. „Náročnejší bol super-G, kde sa dlhé časti striedali s vyslovene obrákovými oblúkmi. Ten zvládla Peťa výborne. Samozrejme, nie bez chybičiek, ale siedma priečka bola skvelá.

V slalome som sa o ňu tak nebála, hoci ma rozostavenie bránok hneď po štarte vydesilo. Doplatilo na to niekoľko pretekárok na čele s prvou po super-G Brignoneovou... Petra ma na chvíľu vyľakala, vyzeralo to, že skončí až tretia, ale napokon to dotiahla na druhú priečku. Super, super, super,“ pokračovala Gantnerová, ktorá priznala, že ona pred pretekmi vyhlásila, že krajanka dokáže obhájiť striebornú medailu spred dvoch rokov. A rovnako verí, že Petra zvládne tento týždeň tak, aby na ňu bolo opäť raz celé Slovensko pyšné.