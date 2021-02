Anglický dôchodca roznáša noviny na bicykli: Budem jazdiť do deväťdesiatky!

Život bez dvoch kolies si nevie ani predstaviť.

Anglický džentlmen George Bailey má čerstvo na krku osemdesiatku, no napriek tomu každý boží deň v skorých ranných hodinách nasadne na svoj bicykel a rozváža noviny. Túto prácu pritom zvyčajne robia malí chlapci. Aj George Bailey (80) začal roznášať noviny susedom ako 11-ročný. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, rovnako si privyrábali mnohí jeho rovesníci. George potom pracoval v továrni ako burzový maklér, staral sa aj o golfové ihrisko.

Na dôchodku sa však vrátil k svojmu prvému džobu a venuje sa mu denne, bez ohľadu na počasie. Myšlienka, že by svojich susedov vo východoanglickom Maidstone jedného dňa nechal bez čerstvých novín, ho napĺňa hrôzou. Viackrát už plánoval, že prenechá rozvážanie novín mladším kolegom, no nikto to dlho nevydržal. Keď začalo pršať, všetci to vzdali. Aj George chcel po osemdesiatke prestať, no známa značka mu na narodeniny darovala novučičký elektrický bicykel. „Vedieť, že môžem pokračovať v tom, čo milujem, je jednoducho fantastické! Možno to budem robiť až do deväťdesiatky,“ teší sa oslávenec.

Paperboy