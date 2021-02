Intenzívnejšia kontrola hraníc políciou: Vodiči čakali v smere do Rakúska desiatky minút

Polícia od pondelka zintenzívnila výkon policajno-bezpečnostných kontrol na hraniciach Slovenska s Maďarskom, Rakúskom, Českou republikou a Poľskom.

Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová, cieľom je kontrola dodržiavania karanténnych opatrení a splnenia podmienok vyplývajúcich z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti so vstupom na územie Slovenska.

„Policajné kontroly vykonávame najmä v časoch, keď sa predpokladá najväčšia intenzita dopravy, a to aj z dôvodu, aby Policajný zbor vedel účelne a efektívne využívať svoje sily a prostriedky aj pri výkone kontrol dodržiavania karanténnych opatrení vo vnútrozemí," ozrejmila Bárdyová. Z tohto dôvodu sa podľa hovorkyne od skorého rána tvorili čakacie doby, predovšetkým v smere do Rakúska. „Občania museli čakať desiatky minút. Postupne sa rady vytvorili aj na vstupe na Slovensko, keď najmä naši občania bývajúci v prihraničných oblastiach dochádzali do zamestnania na Slovensko," informovala hovorkyňa.

Policajný zbor podľa Bárdyovej situáciu denne vyhodnocuje a bude priebežne prijímať opatrenia na zníženie čakacích dôb tam, kde to infraštruktúra dovoľuje. „Upozorňujeme občanov vstupujúcich na Slovensko, aby si vytvorili časovú rezervu, prípadne využili na vstup aj ostatné hraničné priechody a pripravili si dokumenty predpísané vo vyhláške ÚVZ," dodala policajná hovorkyňa.