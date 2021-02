Vo Vrábľoch zatvárajú materskú školu: Rodičia dvoch detí mali pozitívne testy

Krízový štáb v meste Vráble rozhodol, že od pondelka bude zatvorená Materská škola (MŠ) Lúky.

U dvoch detí zo škôlky bol pozitívne testovaný jeden z rodičov. Pretože ochorenie nebolo potvrdené priamo u detí, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre nenariadil, iba odporučil prerušenie prevádzky v zberných triedach MŠ. "Krízový štáb, berúc do úvahy riziko vyplývajúce pre deti i zamestnancov, schválil prerušenie prevádzky oboch aktuálne otvorených tried v tejto škôlke od 15. do 26. februára v súlade s dĺžkou povinnej karantény," informoval Mestský úrad vo Vrábľoch.

Ako upozornil krízový štáb mesta, rodičia budú s rozhodnutím oboznámení a zároveň sú povinní dodržiavať aktuálne platné karanténne opatrenia. Priestory materskej školy budú dezinfikované. "V závislosti od výskytu ochorenia COVID-19 medzi zamestnancami, deťmi a ich rodičmi a od vývoja epidemickej situácie krízový štáb najneskôr 24. februára rozhodne o obnovení prevádzky zberných tried materských škôl s účinnosťou od 1. marca," oznámila radnica.