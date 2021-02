Nelegálna skládka pri Zvolene: Do prírody vyvážali betón, dvojici hrozí basa

Krajský vyšetrovateľ v Banskej Bystrici podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby voči dvom obvineným fyzickým osobám J. G. a I. G. zo Zvolena a Hriňovej, a jednej právnickej osobe, ktorej konateľom je jeden z obvinených J. G.

Tieto osoby v roku 2020 vyviezli a následne neoprávnene uložili 269 metrov kubických betónu a 347 metrov kubických zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky na pozemky v katastrálnom území obcí Bacúrov a Lieskovec v okrese Zvolen. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, obvinení týmto protiprávnym konaním spáchali prečin neoprávnené nakladanie s odpadmi.

„Uložením odpadu na inom mieste, ako na mieste na to určenom, vytvorili na pozemkoch nelegálnu skládku. Rozsah nákladov potrebných na odstránenie neoprávnene uloženého odpadu a uvedenie životného prostredia do pôvodného stavu bol vyčíslený znalcom na takmer 84 500 eur,“ dodáva polícia s tým, že vzhľadom na to, že ide o konanie v značnom rozsahu, hrozí obvineným trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.