Nie je pasta ako pasta! Trh nám v dnešnej dobe ponúka naozaj nespočetné množstvo zubných pást, gélov, či ústnych vôd. Neexistuje však pasta, ktorá je univerzálna a vhodná na každý chrup a preto je dôležité dať na odporúčanie zubného lekára, ktorý nám poradí, ako si vybrať tú správnu. MUDr. Zorica Nemcová nám teda prezradí nielen to, na čo dať pri výbere pozor, no aj to, prečo je dôležité pasty striedať.