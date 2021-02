Východom Slovenska otriasa ďalší útok na zviera: Dávidovu fenku zastrelili len pár metrov od domu

Nezákonná a riskantná streľba na domáce zvieratá na Slovensku pokračuje. Dávid, ktorý býva na samom okraji obce Valaliky (Košice-okolie) zažil pred pár dňami obrovský šok.

Keď sa vrátil večer z práce, nevedel na dvore nájsť svoju 8-mesačnú sučku. Domáci miláčik sa však nevrátil ani do noci. Na ďalšie ráno našla rodina mladého psíka zastreleného hneď pri plote rodinného domu, ani nie 30 metrov od domu Dávida. Útok na psa strelnou zbraňou nahlásili aj majitelia z neďalekej košickej mestskej časti Barca v decembri 2020.

Majiteľ nebohej sučky kaukazského ovčiaka Dávid opísal, že so svojim 8-mesačným chlpáčom mali vytvorené veľmi silné puto. Puša bola ako člen rodiny, ako vlastné dieťa. „Bola naučená, že po dlhom dni v práci ma stále čakala. Keď som prišiel domov, nebolo jej,” opísal Dávid. Myslel si, že ako aj predtým, išla okolo domu strážiť jeho sliepky, ktoré tam chodia za potravou. Majiteľ sučku volal a hľadal do jednej hodiny rannej, žiaľ bezvýsledne.

Na ďalšie ráno išiel do roboty už s obavami či jeho psa niekto neukradol. Neskôr mu svokor zavolal so zdrvujúcou správou, že pes leží mŕtvy pri plote, ani nie 30 metrov od domu Dávida. Ten si doteraz nevie vysvetliť, prečo k tomu vôbec došlo. „Tu všade okolo nás je lúka, nie zbytočne sme si vybrali takýto pozemok, ktorý je na rohu obce. V domoch, ktoré sú okolo, býva naša rodina,” dodal Dávid. Prečo neznámy človek na jeho šteňa zaútočil, si nevie ani predstaviť. „Bolo to ešte len mláďa. Tento druh je síce teritoriálny, ale za jeho bránou vás nekusne, bránia si len svoj dvor. Puša bola pritom úplne hravá a milá k ľuďom, tak som ju to aj od mala učil. Keď aj prišla k cudziemu, stiahla chvost a chcela sa nechať hladkať,” opisuje Dávid.

Incident sa udial ešte 27. januára. Podľa slov Dávida k streľbe došlo za bieleho dňa okolo 15. hodiny. „Výstrel počul bratranec mojej ženy, ktorý v tom čase opravoval svoju štvorkolku. Stalo sa to len hodinu pred tým, než som sa vrátil z práce. Mám doma dvojročnú dcéru, čo ak by som prišiel o hodinu skôr z práce a išiel s malou hľadať psíka? Mohla sa stať tragédia,” zdôraznil obyvateľ Valalík. Nebohé zviera Dávid inštinktívne odniesol k veterinárke. „Povedala, že pes hneď na mieste zomrel, teda nemohol sa tam doplaziť. Pes bol trafený do posledného rebra a projektil vyšiel z druhej strany pri prvom rebre. Takmer všetky orgány, vrátane pľúc, mu roztrhalo. Nemal absolútne šancu. Strelec musel dobre vedieť, kde strieľa,” zhodnotil Dávid. Usudzuje, že mohlo ísť o poľovníka. Podľa veterinárky psa usmrtila rana z guľovnice s malou rážou, alebo ručná zbraň s kalibrom 9 milimetrov.