Najstaršia hviezda TikToku na svete: Babička (110) prezradila recept na dlhovekosť

Sociálne siete nie sú ani zďaleka len pre mladých ľudí. Táto babička oslávila obdivuhodných 110 rokov a navzdory tomu sa stala hviezdou internetu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa informácií denníka South Wales Argus, Amy Winifred Hawkins oslávila v januári svoje 110. narodeniny v obklopení najbližšej rodiny. Vo Walese žije spolu s dcérou Rosemary Morris, zaťom menom Rob a jej vnúčatami i pravnúčatami. Napriek jej značne pokročilému veku sa snaží udržať krok s modernou dobou. Na sociálnej sieti TikTok sa nachádza video, kde starenka spieva vojenskú pochodovú pieseň s názvom It’s A Long Way to Tipperary od Johna McCormacka, pričom toto milé video dosiahlo neuveriteľných 30-tisíc pozretí a ona sa stala konkurentkou aj oveľa mladším používateľom.

Stará pani vyrastala s piatimi bratmi a jednou mladšou sestrou Lillian, ktorá nedávno oslávila pozoruhodné 102. narodeniny. Na otázku, či tento dlhý život je pri nich len náhoda, odpovedala s nikdy nestarnúcim vtipom. Podľa slov pani Hawkinsovej spočíva ich dlhovekosť v tom, že nikdy nechodia k lekárom, zažartovala starenka. Amy Winifred Hawkins sa narodila v Cardiffe 24. januára 1911. Jej otec bol poisťovacím agentom a jej matka sa starala o rodinu. Keď bola mladá, bola vášnivá tanečnica a so svojím tanečným súborom precestovala celú krajinu. V roku 1937 sa vydala za Georga Hawkinsa a počas druhej svetovej vojny žila v Newporte. S manželom mala len jediné dieťa, dcérku Rosemary, od ktorej sa dočkala dvoch vnúčat menom Tamzin a Hannah.

Jej muž George zomrel v roku 1996 a po jeho smrti žila Amy istý čas úplne sama, no vo veku 96 rokov sa presťahovala k svojej dcére a zaťovi do Gloucestershire v Anglicku. Teraz žije v Monmouthe spolu so štyrmi generáciami svojej rodiny. „Bol to náročný rok pre nás všetkých aj pre mamičku. Nemôže sa dočkať, až znova uvidí svoju sestru. Nevideli sa celý rok,” uviedla jej dcéra Rosemary. Najviac času trávi na stoličke pletením a tvrdí, že je stále veľmi šťastná a cíti sa dobre. „Necítim sa staršia a stále môžem tancovať na stoličke. Mala som dobrý život - rušný život - nikdy som nebola bez práce a nikdy som sa do nikoho nestarala,” priznala starenka.