Voľby v Katalánsku sa blížia do finále: Separatisti majú nábeh na posilnenie väčšiny v parlamente

Separatistické strany v Katalánsku si v nedeľňajších voľbách zrejme posilnili svoju väčšinu v regionálnom parlamente.

Vyplýva to z čiastkových výsledkov, o ktorých informovala agentúra AFP. Sčítanie vyše 60 percent odovzdaných hlasov ukázalo, že najviac ich získali socialisti španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, avšak tri separatistické strany by mohli obsadiť 74 zo 135 kresiel v parlamente, čo by im umožnilo naďalej vládnuť v bohatom regióne na severovýchode Španielska. Televízia TV3 po uzavretí volebných miestností zverejnila tzv. exit poll, podľa ktorého by separatisti mali mať dostatok hlasov na to, aby si udržali väčšinu v regionálnom parlamente, informovala agentúra Reuters.

Agentúra doplnila, že ak by oficiálne výsledky tieto odhady potvrdili, pravdepodobne sa nezopakuje chaotická situácia, aká nastala po neúspešnom vyhlásení nezávislosti Katalánska pred vyše troma rokmi. Napätie odvtedy pokleslo a pre väčšinu voličov je podľa prieskumov vážnejšou témou pandémia koronavírusu než nezávislosť. Pandémia znamenala aj prísnejšie hygienické opatrenia počas katalánskych volieb a zrejme sa podpísala pod nižšiu účasť na hlasovaní. Do večera miestneho času dosiahla len 46 percent, čo je o 22 bodov menej ako pred voľbami v roku 2017.