Bratislavčanka Denisa sa venuje remeslu na ústupe: Vyrába ich ručne už vyše 20 rokov!

Vyhynie knihárske remeslo? Rodená Bratislavčanka Denisa Vinczeová (41) sa už viac ako 20 rokov venuje neobvyklej ručnej výrobe kníh.

Zo strany mladých ľudí sa však o knihárstvo či podobné remeslá dlhodobo vytráca záujem. Denisa sa preto obáva, či sa vôbec nájde niekto, kto bude v tejto detailnej a prácnej, no zároveň unikátnej ručnej práci pokračovať. Remeslu chcela priučiť aj druhých ľudí, koronavírus jej však prekazil plány.

Denisa vyštudovala odbor knihárstvo na Polygrafickej škole v Bratislave. „Vtedy sa škola volala SOU Polygrafické a v triede nás študovalo asi 27 knihárov. Dnes viem o 4 spolužiakoch, ktorí sa ešte venujú knihárskemu remeslu a pracujú v tlačiarňach,“ prezrádza s tým, že záujem o knihárstvo sa vytráca.

Už od roku 2004 sa žiadni noví študenti, podľa jej slov, na tento odbor nehlásia. Aj napriek tomu, že dnes sa na výrobu kníh používajú stroje, Bratislavčanka dlhé roky pracovala v tlačiarňach, kde uprednostňovali najmä ručnú výrobu. Podaril sa jej aj unikátny kúsok! „V roku 2005 som navrhla na výrobu matričných kníh nasadzovanú väzbu, čo je jedna z ťažších metód vyrobenia knihy,“ odhaľuje svoju zanietenosť pre toto remeslo Bratislavčanka, ktorá dnes vyrába svoje autorské knihárske výrobky.

Z času na čas sa venuje aj oprave starých poškodených kníh. Malému kostolíku tak pomohla zachrániť vzácne kúsky, ktoré sa využívali pri bohoslužbách. Pri výrobe kníh používa remeselníčka špeciálne nástroje. „Každý knihár má svoju knihársku kosticu, takzvanú kostku, ktorou skladá hárky papiera. Je to základná pomôcka tak ako veľká knihárska ihla a niť na šitie knižného bloku,“ konkretizuje s tým, že nesmie chýbať ani šidlo, dláto či vŕtačka. Využíva však aj rôzne materiály, ako koža, ručný či ofsetový papier či látku na poťahovanie dosák. Samotná výroba však trvá aj niekoľko dní.

V ohrození pandémie

Denisiným snom je, aby sa knihárske remeslo zachovalo. Preto sa ho rozhodla odovzdávať ďalej. „Obávam sa toho, že ak my vyučení knihári raz odídeme, či bude mať kto po nás pokračovať, preto sa pokiaľ je to možné snažím učiť aj laikov a odovzdať to, čo som sa sama naučila,“ prezrádza. Pandémia však zmarila jej plány. Kvôli covidu totiž nemôže pokračovať vo svojich knihárskych workshopoch.

