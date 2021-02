Trenčín chce vybudovať vakcinačné centrum pre celý kraj: Župa núka halu, ministerstvo rieši peniaze!

Najväčšie?! Trenčianska župa chce vybudovať obrovské vakcinačné centrum pre celý kraj. Ministerstvo zdravotníctva však zatiaľ stále váha.

Župan Jaroslav Baška však tvrdí, že je dôležité vyriešiť financovanie, aby boli uhradené náklady na zriadenie takýchto centier a tiež personál, ktorý bude očkovať. Návrh pochádza priamo od vedúcich výstaviska, ktorí chcú spolupracovať so župou. „Vzhľadom na to, že výstavy a veľtrhy sa od marca minulého roku nekonajú a dlho asi nebudú, sme ochotní spolupracovať na krajskom vakcinačnom centre,“ prezradil generálny riaditeľ trenčianskeho výstaviska Pavol Hozlár.

Podľa jeho slov je rozsiahly areál vhodný na takýto účel. „Logisticky, čo sa týka už samotného príchodu autami, je tam viacero pavilónov, kde sa to môže zrealizovať. Vo svete sú výstaviská využívané,“ vysvetlil Hozlár s tým, že problémom by mohol byť, počet vakcín, ktoré ma Slovensko k dispozícii.

„Vieme sa pripraviť za pol dňa, ale myslím si, že reálne by to mohlo byť na jar,“ dodal. Jeho slová potvrdila aj hovorkyňa trenčianskej župy Lenka Kukučková. „Samosprávne kraje sa zhodli, že sú pripravené urobiť všetko preto, aby vytvorili najlepšie podmienky na zaočkovanie čo najväčšieho počtu obyvateľov. Proces by sa mal diať mimo nemocníc, bez zaťaženia personálu. Trenčiansky župan navrhol ako vhodné miesto na zriadenie takéhoto centra areál trenčianskeho výstaviska a ponúkol aj spoluprácu so starostami obcí a s primátormi miest pri zabezpečení informovanosti občanov,“ uviedla Kukučková.

Podľa slov župana Jaroslava Bašku je dôležité vyriešiť financovanie. „Požiadal som ministerstvo zdravotníctva o vypracovanie manuálu, v ktorom bude zadefinované, aké požiadavky má takéto centrum spĺňať,“ informoval Jaroslav Baška.