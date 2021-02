Tehotná Baška s priateľom si domov zavolali špeciálnych vyšetrovateľov: Straší v starom byte dvojica duchov?!

Každý deň ich desia divné zvuky! Tehotná Baška (25) s partnerom (27) majú bytík v Banskej Štiavnici po mŕtvom manželskom páre, ktorý prerábajú.

Žila v ňom Oľga († 72) s manželom Edom († 74), ktorý mal drevenú nohu. Budúcu maminu však vo vysnívanom rozrobenom priestore strašia tiene aj zvuky pripomínajúce detský plač. Hrozivé javy preto prišli preskúmať Luke a Dave z tímu Paranormal Project official.

Dvojica skúsených vyšetrovateľov paranormálnych javov prišla do bytu v Banskej Štiavnici svojimi prístrojmi zistiť, čo v skutočnosti desí mladý zamilovaný párik. „Čakalo nás vyšetrovanie v byte hrôzy. Majiteľka povedala, že má pocit, že tam niekto je. Má strach. Cíti zlú energiu,“ prezradil Luke o byte, kde predtým bývali manželia Edo s Oľgou. Majiteľka Baška má však pocit, že sa tam niekto, respektíve niečo stále pohybuje. „V byte počuť hukot, videla som tiene. Dokonca som tu počula plakať deti. Myslím si, že je tu zlá energia,“ zamyslela sa tehotná Baška, ktorá by nechcela bábo v byte hrôzy vychovávať, no chce ho priviesť do harmonického prostredia. „Videl som, ako sa mihla mohutná postava chlapa,“ dodal priateľ Bašky.

Analýza čierneho tieňa

Situáciu preto boli posúdiť Luke a Dave. „V byte predtým žili Edo s Oľgou. Ukazujú sa obaja, sú s týmto miestom spätí. Máme pocit, že nechcú, aby tam táto nová rodina bývala. Dokonca otec mladej mamičky, ktorý byt prerába, videl čierne tiene a počul klopkanie drevenej nohy,“ doplnil detaily Luke s tým, že čierny tieň neveští nič dobrého.

„Keď sme tam boli, počuli sme pri vyšetrovaní ženský hlas, ktorý povedal „odíď“. Pravdepodobne to bola Oľga. Vzápätí sme na diktafóne nahrali buchot a kroky, ktoré naberali na intenzite.doplnil Luke. „Bol to nahnevaný a rozkazovačný tón,“ opísal Luke s tým, že s majiteľkou intenzívne komunikuje.aždom prípade, ak k niečomu takému príde, tak na miesto pôjdeme už na komplexné očistenie priestorov,“ uzavrel desivý prípad Luke.