Viliam Ondrejka sa chytá každej roboty: Na traktore upravuje trávnik majiteľ klubu!

Jeho snaha vyšla navnivoč. Keď rozhodca Erik Gemzický pred ligovým zápasom Sereď - Nitra neuznal trávnik zlatomoraveckého štadióna za regulárny, netušil, že nepoteší majiteľa ViOn-u Viliama Ondrejku.

Ten sa snažil od rána dať ho do stavu, aby sa na ňom mohlo hrať, pričom neváhal sám sadnúť za volant traktora a s pomocou rohože na sitovanie ho pripraviť!

Na úvod treba vysvetliť, že Sereď nemá pre potreby Fortuna ligy vlastný štadión, preto celý aktuálny ročník hrá v azyle v Zl. Moravciach, kde sídli ViOn. Majiteľom klubu je práve Viliam Ondrejka.

„Seredi sa snažíme pripraviť také podmienky, aby sa cítila ako doma,“ vyjadril sa pre Nový Čas Marek Ondrejka, generálny manažér klubu. Aj pred zápasom s Nitrou robili domáci všetko pre to, aby sa mohlo hrať.

„Ihrisko dostalo v posledných dňoch poriadne zabrať, keď sa tu odohrali tri zápasy. Pán Ondrejka ho však napriek tomu chcel dať do poriadku, sadol na traktor a upravoval trávnik. Možno sa to zdá neštandardné, ale on sa na nič nehrá. Trávnik je jeho srdcovka,“ vysvetľoval funkcionár ViOn-u. Napriek maximálnej snahe majiteľa klubu rozhodca terén za spôsobilý neuznal a stretnutie sa odohrá v náhradnom termíne. „Bol to pre nás, ako sa hovorí, deň blbec. My sme zase hrali popoludní v Žiline, kde sme prehrali 1:4,“ dodal Marek Ondrejka.