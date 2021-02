Štát spúšťa veľké sčítanie obyvateľstva: Čo sa vás budú pýtať a kto sa tomu nevyhne?

Rozbieha sa akcia, ktorá zamestná milióny ľudí. Dnešným dňom sa oficiálne spúšťa sčítanie obyvateľstva, ktoré bude trvať až do konca marca.

Odpovedať budú ľudia na otázky, ktoré sa týkajú bydliska, rodiny či vzdelania.

Pravidelné sčítanie obyvateľstva sa koná opäť po desiatich rokoch. Povinnosť zúčastniť sa ho má každý obyvateľ Slovenska, ktorý tu má trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Celý proces bude prebiehať výhradne cez internet. Za dieťa musí údaje vyplniť jeho zákonný zástupca. Sčítanie začína uprostred pandémie a zatiaľ bude len elektronické.

Štát však ráta s tým, že v druhej etape od apríla do konca októbra budú využívané služby asistentov, ktorí budú pomáhať ľuďom, ktorí nemajú prístup k online formuláru, alebo s ním nevedia pracovať. Štatistici budú neskôr kontrolovať údaje, ktoré nemusia byť pravdivé.

„Vďaka administratívnym zdrojom údajov a logickými kontrolami vieme vyselektovať, či obyvateľ uvádza pravdivé údaje. Inak sú samozrejme posudzované sebadeklaratórne otázky, ako je náboženstvo a vierovyznanie. To isté platí o materinskom jazyku,“ povedala hovorkyňa Jasmína Stauder. Pripravení sú aj na to, že ľudia budú vypĺňať „vtipné“ údaje o sebe napríklad pri národnosti.

„Skupina obyvateľov-recesistov je však malá. V sčítaní v roku 2011 to boli kategórie „ostatné alebo iné odpovede“ cca 0,18 %. Tam sme mali Eskimákov a iné vtipnosti. Tento rok svoju vtipnú kampaň vedú Svedkovia liehovovi, ktorí sa chystajú vo vierovyznaní do kolonky „iné“ dopísať Veľkého liehovu. My im, samozrejme, nebudeme brániť,“ dodala Stauder.

Na tieto otázky bude treba odpovedať

Aké je miesto vášho trvalého pobytu? Odkedy sa zdržiavate v mieste svojho súčasného pobytu?

Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?

S ktorými osobami bývate v byte v mieste vášho súčasného bydliska?

Aký je váš rodinný stav? V ktorom roku ste uzavreli súčasné alebo posledné manželstvo?

Koľko živých detí sa vám narodilo?

Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Aké je vaše zamestnanie?

Aká je adresa miesta výkonu vášho zamestnania?

V akej časovej periodicite dochádzate do zamestnania alebo do školy?

Aká je vaša národnosť? Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?

Aký je váš materinský jazyk?

Aké je vaše náboženské vyznanie?

ZÁKLADNÉ OTÁZKY O SČÍTANÍ

Kto sa má povinnosť sčítať?

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, čiže ak tu máte trvalý pobyt či akýkoľvek iný registrovaný pobyt. Ak tak neurobíte, obec vám môže udeliť pokutu od 25 do 250 €.

Bude možné uviesť dve národnosti?

Áno, bude. V posledných týždňoch sa z iniciatívy niektorých poslancov NR SR riešila otázka dvoch národností, ku ktorým sa človek môže prihlásiť pri sčítaní obyvateľstva. Napokon štatistici túto možnosť neobmedzili len na jednu národnosť, ako to požadoval poslanec Juraj Gyimesi z OĽaNO. Proti nemu sa postavili odborníci, rezort kultúry či verejná ochrankyňa práv.

Musím vypĺňať pravdivé údaje?

Štatistici apelujú na to, že pravdivo vyplnené formuláre pomôžu mestám, obciam a štátu presnejšie zacieliť služby pre obyvateľov.

Ako sa prihlásim do sčítacieho formulára?

Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať vaše rodné číslo. Systém vás vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia. Ak ste obyvateľ bez rodného čísla, do sčítacieho formulára sa prihlásite zadaním vášho dátumu narodenia a pohlavia.

Aké boli výsledky v roku 2011

trvalý počet obyvateľov bol na Slovensku 5 397 036 a mierne vtedy vzrástol oproti roku 2001 o necelých 20-tisíc ľudí

mužov bolo 2 627 772 a žien 2 769 264

sčítanie potvrdilo trend starnutia slovenskej populácie - počet detí do 14 rokov klesol z 18,9 % na 15,3 %, naopak, narástla skupina obyvateľov nad 65 rokov o 1,3 % na 12,7 %

počet obyvateľov z vysokoškolským vzdelaním bol 40 642

internet vedelo ovládať 53,8 % ľudí

slovenskú národnosť malo 4 352 775 ľudí (80,7 %), maďarskú 458 467 (8,5 %) a rómsku 106 000 obyvateľov (1,9 %)

slovenčinu ako materinský jazyk uvádzalo 78,6 % ľudí, maďarský jazyk 9,4 %

rozvedených ľudí bolo 412 745, slobodných 2 281 441 a v manželstve 2 214 431

výsledky odhalili pokles podielu ľudí s príslušnosťou k cirkvám - v roku 2001 to bolo 84 %, v roku 2011 76 %, najpočetnejšou bola rímskokatolicka cirkev (68,9 %), evanjelická (5,9 %) a gréckokatolícka (3,8 %)

2011: Koľko ľudí žilo v jednotlivých krajoch