Petru Vlhovú čaká nabitý program šampionátu: Získa medailu v kombinácii?

Ak počasie vydrží, dnes by sme sa na MS v Cortine d’Ampezzo mali konečne dočkať alpskej kombinbácie žien (9.45 a 14.10 hod.).

Súťaže, ktorú pred týždňom pre nepriaznivé počasie odložili a v ktorej medzi favoritkami na medailu figuruje aj slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25).

Počasie v talianskom stredisku spravilo organizátorom šampionátu v prvej polovici minulého týždňa poriadny škrt cez rozpočet. Ženy sa dočkali úvodnej súťaže až vo štvrtok, v super-G skončila Vlhová deviata. Brala to pozitívne, keďže to bol skvelý tréning na alpskú kombináciu, ktorá sa skladá práve zo superobrovského slalomu a slalomu.

Vlhová zaostala za víťaznou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou o 90 stotín sekundy. „Hodnotím to dobre, ale nie úplne najlepšie. Neurobila som veľké chyby, no dalo sa ísť trošku rýchlejšie, sneh bol mäkší a trošku som sa trápila,“ povedala Slovenka po svojej premiére na zjazdovke Olympia delle Tofane.

Svah si teda „ošahala“ a v sobotu vynechala kráľovskú lyžiarsku disciplínu zjazd. Petra sa sústredila hlavne na dnešok. „Deviate miesto je ako keby nič, na MS sa berú len medaily. Snažím sa to brať pozitívne najmä do kombinácie, že som si vyskúšala trať. Nikdy doteraz som tu nesúťažila, už viem, čo od toho čakať, aká je rýchlosť, aký je profil trate. Z dnešných pretekov si chcem zobrať čo najviac do kombinácie.“

Slovenská hviezda, ktorá na predchádzajúcom svetovom šampionáte v Aare získala kompletnú zbierku medailí, v piatok a sobotu trénovala slalom. „V nedeľu mám voľno a potom na mňa čaká veľmi náročný týždeň,“ dodala líderka celkového poradia Svetového pohára, na ktorú čakajú štyri štarty v intervale šiestich dní! Dnes sa na štart postaví s vysokým číslom 24, jednotku má domáca hviezda Federica Brignoneová.

Zvyšný program MS

PONDELOK 15. FEBRUÁRA

Kombinácia žien

(9.45 super-G, 14.10 slalomové kolo)

Kombinácia mužov

(11.15 super-G, 15.20 slalomové kolo)

UTOROK 16. FEBRUÁRA

Paralelný slalom - muži a ženy (9.00 a 14.00)

STREDA 17. FEBRUÁRA

Tímová sú­ťaž (12.15)

ŠTVRTOK 18. FEBRUÁRA

Obr. slalom - ženy (10.00 a 13.30)

PIATOK 19. FEBRUÁRA

Obr. slalom - muži (10.00 a 13.30)

SOBOTA 20. FEBRUÁRA

Slalom - ženy (10.00 a 13.30)

NEDEĽA 21. FEBRUÁRA

Slalom - muži (10.00 -13.30)