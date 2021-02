Djokovič ide cez bolesť: Nemal som žiadnu prípravu, pred zápasom som sa bál

Išiel aj cez bolesť. Srbský tenista Novak Djokovič (33) je už vo štvrťfinále grandslamového turnaja Australian Open.

Obhajca titulu zdolal v osemfinále podujatia v Melbourne Kanaďana Miloša Raoniča (30) 7:6, 4:6, 6:1 a 6:4. V dueli o postup do semifinále sa stretne so šiestym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom (23).

Nole utrpel v 3. kole proti Američanovi Fritzovi zranenie brušného svalu a nad jeho štartom v súboji s Raoničom visel otáznik. Srb sa však dal zdravotne do poriadku a na svojom obľúbenom centri v aréne Roda Lavera vylepšil vzájomnú bilanciu s Kanaďanom na „kozmických“ 12:0. Srb kvalitne returnoval, dobre sa pohyboval po dvorci. V druhom sete Raonič zrýchlil hru, pridal na agresivite a získal ho vo svoj prospech. Od začiatku tretieho dejstva mal však opäť navrch Novak.

„Nemal som žiadnu prípravu, protože som všetok čas vynaložil na to, aby som sa dal dohromady. Keby to bol iný turnaj než grandslam, tak by som odstúpil. Až do rozcvičky som netušil, či budem hrať. Počas zápasu to občas bolelo, takže to nebolo ideálne, ale nemôžem sa sťažovať, keď som zdolal dobrého súpera. Trochu som sa bál, či dokážem returnovať. V dôležitých momentoch som však zahral dobre,“ uviedol Djokovič po súboji.