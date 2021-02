Jana prevádzkuje obľúbené aerobikové štúdio už 25 rokov: Cvičili so mnou Paveleková aj Mirgová

Je spojená s tisíckami osudov! Jana Vítová Domič (58) si ako jedna z prvých na Slovensku otvorila aerobikové štúdio v Trnave, ktoré prevádzkuje dodnes.

Jej rukami prešlo množstvo cvičencov, medzi ktorými boli herečky Zdena Studenková (66), Magda Paveleková († 84), či speváčka Dominika Mirgová (29). Aj jej však koronavírus urobil obrovský škrt cez rozpočet. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Jana (58) začala cvičiť počas materskej dovolenky so ženami zo sídliska. Keďže cvičiteľka často neprišla, začala ju zastupovať. Pohltilo ju to natoľko, že si s kamarátkou zriadili vlastné štúdio. „Prvého februára1996 som otvorila prvé aerobikové štúdio v Trnave, ktoré dodnes patrí k najstarším svojho druhu na Slovensku,“ začína rozprávanie o svojich podnikateľských začiatkoch, ktoré však nedopadli príliš slávne.„S kamarátkou sme sa rozkmotrili. Nemala som ju z čoho vyplatiť, takže si zo štúdia odniesla úplne všetko. Zostali mi iba holé steny,“ spomína na prvú ranu osudu, ktorú vystriedala ďalšia. Opustil ju manžel a tak sa s troma deťmi musela postaviť na vlastné nohy.

Takmer ochrnula

V 90. rokoch bol populárny najmä aerobik, klientela však bola rôznorodá - predškoláci, malí futbalisti, deti s Downovým syndrómom či nastávajúce mamičky, popoludní bežné ženy. Na rýchle tempo však Jana doplatila zdravotne. Po problémoch s chrbticou takmer ochrnula. A tak musela pribrať aj ďalších trenérov. Jana sa však neprestávala vzdelávať, vyštudovala FTVŠ, navštevovala semináre v Prahe a do rozvrhu pribudli joga, pilates, zumba či TRX. Cvičiť k nej chodili aj celebrity.

„Krásne spomienky mám na cvičenia s Magdou Pavelekovou. Mala síce nadváhu, ale dokázala to, čo ja nie. Dala si nohu za hlavu a smiala sa mi do očí. Cvičila som so Zdenkou Studenkovou, ktorá napriek tomu, že bola známa herečka, správala sa vždy bez celebritných manierov. Do štúdia chodila ako tehuľka cvičiť aj Dominika Mirgová,“ spomína.

Žiaľ, koronavírus jej spravil škrt cez rozpočet. „Dostávam kompenzáciu od štátu, ale to mi nestačí na pokrytie nákladov, musí mi pomáhať najmladší syn,“ hovorí s tým, že brať peniaze za online hodiny nedokáže. „Nedokážem ľuďom poslať číslo môjho účtu, kam by mi poslali peniaze za online cvičenie. Čo bude s cvičiteľmi, ktorým takto posielajú ľudia peniaze? Čakajú ich kontroly? Neviem. Nie sú jasné pravidlá,“ dodala.