Republikáni podržali exprezidenta, Biden hovorí o krehkej demokracii: Trump je nevinný

Stalo sa presne to, čo predpovedali prakticky všetci. Väčšina senátorov síce hlasovala za to, že Trump je vinný, no na jeho odsúdenie to nestačilo.

Potrebné dve tretiny hlasov sa nenašli. Exprezident Donald Trump (74) je tak očistený v prípade podnecovania svojich voličov k vzbure pri januárovom útoku na Kapitol. Fotogaléria 4 fotiek v galérii Iba päť dní po začatí procesu poznáme neprekvapujúci výsledok. Senát bývalého prezidenta Donalda Trumpa oslobodil spod obvinení, že svojím prejavom prispel k útoku na Kapitol zo 6. januára. Z doterajších štyroch procesov ústavnej žaloby voči prezidentom Spojených štátov bol tento najkratší. Hoci súd prebiehal krátko, svoj účel splnil - jeho reputácia bola poškvrnená. Konečný výsledok hlasovania bol 57 k 43. To znamená, že k 50 demokratom sa pridalo iba 7 republikánov. Na odsúdenie Trumpa však bola potrebná dvojtretinová väčšina, teda 67 hlasov. Po hlasovaní vysoko postavený republikánsky senátor Mitch McConnell uviedol, že napriek výsledku je Trump zodpovedný za násilnosti, pri ktorých prišlo o život päť osôb. Sám však hlasoval proti jeho odsúdeniu s tým, že je protiústavné odsúdiť Trumpa, keď už nie je prezidentom. McConnell však zohral úlohu aj v odložení procesu až po 20. januári, keď exprezident odišiel z funkcie. Otvoriť galériu V Senáte hlasovalo za jeho odsúdenie 7 republikánov. Zdroj: sita Pre Trumpa sa nič nemení Krátko po zbavení viny vydal vyhlásenie, v ktorom celý proces označil za „najväčší lov na čarodejnice“. Zároveň odsúdil demokratov a varoval, že jeho politické hnutie sa ešte len rozbieha. Trump má s impeachmentom bohaté skúsenosti. Prvej ústavnej žalobe voči svojej osobe čelil ešte koncom roka 2019. Z nej ho Senát očistil vo februári minulého roka. Druhý očistec preňho po- dľa politológa znamená víťazstvo. V roku 2024 môže opäť kandidovať na prezidenta, ak bude chcieť. U ostatných republikánov či už v Snemovni reprezentantov, alebo v Senáte má stále veľkú podporu. Demokracia je krehká Joe Biden (78) sa po celý čas k prebiehajúcej žalobe nevyjadroval. Svoju pozornosť zameriaval na riešenie pandemickej situácie v krajine. Jediné, čo doteraz komentoval, boli uniknuté zábery z výtržností v Kongrese. Krátko po skončení procesu však slovami nešetril. „Aj keď konečné hlasovanie neviedlo k odsúdeniu, nie je spochybnená podstata obvinenia,“ uviedol Biden. Zároveň dodal, že impeachment je smutnou kapitolou v histórii, ktorá im má pripomenúť krehkosť demokracie. „Že sa musí vždy brániť. Že musíme byť stále v strehu. Že násilie a extrémizmus nemá v Amerike miesto,“ vyjadril sa rázne.